Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Yönetim Robin van Persie'ye cezayı kesti

Yönetim Robin van Persie'ye cezayı kesti

Fenerbahçe'nin yaptığı sakatlık açıklamasının ardından sosyal medya hesabından "Benim iznim ve rızam olmadan açıklama yapılması üzdü" diyen Robin van Persie, yönetimin hedefindeki isim.
Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.
Messi imzayı atıyor

Messi imzayı atıyor

Neymar’ı PSG’ye kaptıran Barcelona, takımın efsanesi haline gelen Lionel Messi’nin sözleşmesini sonunda uzatıyor. Katalan devi, Arjantinli yıldıza imzayı attırarak hakkında çıkan ayrılık dedikodularına da son vermek istiyor.
İşte Galatasaray'ın 3. forveti

İşte Galatasaray'ın 3. forveti

Avrupa hayallerini gerçekleştiremeyen Sinan Gümüş, Galatasaray’ın üçüncü golcüsü olacak. Tudor ve Ergün, genç futbolcuyu yeniden kazanmak için adeta terapiye aldı. Sinan da tam konsantrasyonla çalışacağının sözünü verdi.
Pierre Webo imzayı atıyor

Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

İngiliz basınından Danny İngs iddiası!

Liverpool’da gözden düşen ve yaz döneminde kendisine kulüp bulamayan Danny İngs’in Fenerbahçe’ye önerildiği iddia edildi.

İngiliz basınından Danny İngs iddiası!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 25 yaşındaki forvetin menaceri, forvet arayan Sarı-Lacivertliler ile temasa geçerek oyuncusunu teklif etti. Ancak yönetimin, geçtiğimiz sezon sadece 2 FA Cup maçında toplam 49 dakika süren alan İngs’e sıcak bakmadığı kaydedildi.

İngiliz oyuncu 2015 ve 2016’da dizinden peş peşe iki ciddi sakatlık yaşamış ve yaklaşık 500 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Diego Costa'nın menajeri İstanbul'da!

Diego Costa'nın menajeri İstanbul'da!

Yönetim Robin van Persie'ye cezayı kesti

Yönetim Robin van Persie'ye cezayı kesti

Dudu için kıran kırana pazarlık

Dudu için kıran kırana pazarlık


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İngiliz basınından Danny İngs iddiası!

İngiliz basınından Danny İngs iddiası!

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Diego Costanın menajeri İstanbulda!

Diego Costa'nın menajeri İstanbul'da!

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Yönetim Robin van Persieye cezayı kesti

Yönetim Robin van Persie'ye cezayı kesti

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Lazar Markovic geri dönüyor!

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Fenerbahçeye kötü haber! Çapraz bağları yırtıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Çapraz bağları yırtıldı

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Fenerbahçede barış harekatı

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Yeni transfer maçı tribünden izledi!

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