İngiliz basınından Danny İngs iddiası!

Liverpool’da gözden düşen ve yaz döneminde kendisine kulüp bulamayan Danny İngs’in Fenerbahçe’ye önerildiği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 25 yaşındaki forvetin menaceri, forvet arayan Sarı-Lacivertliler ile temasa geçerek oyuncusunu teklif etti. Ancak yönetimin, geçtiğimiz sezon sadece 2 FA Cup maçında toplam 49 dakika süren alan İngs’e sıcak bakmadığı kaydedildi.

İngiliz oyuncu 2015 ve 2016’da dizinden peş peşe iki ciddi sakatlık yaşamış ve yaklaşık 500 gün sahalardan uzak kalmıştı.