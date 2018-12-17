Ersun Yanal önce onu kazanacak

Ersun Yanal önce onu kazanacak

Ligde 12 maçta sadece 1 gol atabilen İslam Slimani ile Ersun Yanal yakından ilgileniyor. Yanal, Cezayirli forvetine Erzurumspor maçı öncesi ekstra ilgi göstererek, her anlamda tam destek veriyor.
Quaresma yokları oynuyor

Quaresma yokları oynuyor

Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, UEFA Avrupa Ligi’nde hafta içinde Malmö karşısında gördüğü kırmızı kart sonrasında eleştirilerin hedefi olmuştu.
Fenerbahçe ucuz kurtuldu

Fenerbahçe ucuz kurtuldu

Sarı-Lacivertliler, sezon başında bonservisi elinde olan Jack Wilshere’ı İstanbul’a getirmişti.
Yeni Malatyaspor 2. sıraya yerleşti

Yeni Malatyaspor 2. sıraya yerleşti

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde E. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 2. sıraya yerleşti.
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İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

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Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

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İngiliz basını bombayı patlattı

İngiliz basını, Manchester City’nin hocası Pep Guardiola’nın Galatasaray’ın genç stoperi Ozan Kabak’ı takip ettiğini ve sezon sonunda resmi teklif yapılabileceğini yazdı.

İngiliz basını bombayı patlattı

Galatasaray'ın bu sezonki en büyük kazançlarından biri tartışmasız ki Ozan Kabak. Fatih Terim’in altyapıdan alıp forma verdiği ve düzenli olarak oynattığı 18 yaşındaki stoper, kısa sürede sergilediği müthiş performansla Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Son flaş haber İngiltere’den geldi. Mirror’a göre Manchester City, uzun süredir Ozan’ı takip ediyor. Pep Guardiola’nın sezon sonuna kadar Ozan’ı izleteceği ve yaz döneminde Galatasaray’a resmi teklif yapabilecekleri yazıldı. Manchester United’ın da daha önce Ocak ayında 20 milyon Pound yani yaklaşık 135 milyon TL’lik bir öneriyle Cim Bom’un kapısını çalacağı iddia edilmişti.

Başkan görüşmeye gitmişti

Geçtiğimiz hafta Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz İngiltere’ye giderken, burada Manchester City Yönetimi ile masaya oturmuştu. İngiliz devi ile uzun soluklu bir işbirliğine imza atmayan hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, City’nin gözden çıkaracağı veya fazla şans veremediği genç futbolcuları almak için öncelik isteyecekti.

22. zafer için elinde 3 koz var

22. zafer için elinde 3 koz var

Alan transferinde sona gelindi

Alan transferinde sona gelindi

Barış Alıcı için Galatasaray itirafı

Barış Alıcı için Galatasaray itirafı


 

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22. zafer için elinde 3 koz var

22. zafer için elinde 3 koz var

Başakşehir maçının ardından yönetim ve Fatih Terim bir araya gelip strateji geliştirdi. Galatasaray devre arasında yapılacak transferlere, sakat ve cezalıların dönecek olmasına ve ikinci yarıdaki iç saha avantajına güveniyor.
İngiliz basını bombayı patlattı

İngiliz basını bombayı patlattı

İngiliz basını, Manchester City’nin hocası Pep Guardiola’nın Galatasaray’ın genç stoperi Ozan Kabak’ı takip ettiğini ve sezon sonunda resmi teklif yapılabileceğini yazdı.
Alan transferinde sona gelindi

Alan transferinde sona gelindi

Devre arasında öncelikle golcü sorununu kökünden çözmek isteyen Galatasaray, Fatih Terim’in raporu doğrultusunda ilk olarak Guangzhou Evergrande forması giyen 29 yaşındaki Alan'a gidecek.
Barış Alıcı için Galatasaray itirafı

Barış Alıcı için Galatasaray itirafı

Menajer Batur Altıparmak, “Barış Alıcı’yı Galatasaray ile Başakşehir de istemişti. Doğru zamanda Fenerbahçe'ye geldi” dedi.
5 futbolcu Fatih Terime başkaldırmış

5 futbolcu Fatih Terim'e başkaldırmış

21 Temmuz’daki Valencia maçı sonrası Gomis, Maicon, Feghouli, Mariano ve Belhanda, Terim’e giderek “Hocam kötü bir kamp geçirdik. İyi hazırlanmadık” dedi. Bunu kazan kaldırma olarak gören Teknik Direktör Fatih Terim, Gomis'in biletini kesti.
Galatasaray Brezilyalı golcüyle anlaşmak üzere

Galatasaray Brezilyalı golcüyle anlaşmak üzere

Bu sezon lige iyi başlayan ancak sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle art arda kötü sonuçlar alan Galatasaray, golcü ihtiyacını Rusya’dan gidermek için harekete geçti.

Selçuk İnanda sıcak gelişme

Selçuk İnan'da sıcak gelişme

Galatasaray'da şu an için 2 milyon 950 bin Euro garanti para ve maç başına 25 bin Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncu Selçuk İnan, 1+1 yıllık yeni sözleşmesindeki ücretinde yüzde 50 fedakârlık yapacak.
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Fabregas'ın talipleri artıyor

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Rıdvan Dilmen: "VAR olmasaydı Galatasaray 1-0 kazanırdı"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi değerlendirdi.
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Abdurrahim Albayrak: "Galatasaray'ı kimse yok sayamaz"

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İşte yeni hocanın ilk hamlesi

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