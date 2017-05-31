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İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

Çinli sahibi Suning'le gelecek sezon yepyeni bir oluşum içine girecek olan Inter, Torino'nun geçtiğimiz sezona damga vuran forveti Andrea Belotti için inanılması güç bir teklif yaptı.

İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

Bu sezon yine hayal kırıklığı yaratan ve 7. olarak Avrupa kupalarının dışında kalan Inter, yeni sahibi Suning'le bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Maddi açıdan eli rahatlayan Inter, teknik direktörün yanı sıra yeni transfer arayışına da girdi.

Belotti için 70 milyon euro...

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; sözleşmesinde "100 milyon euroya serbest kalır" yazanTorino'nun  23 yaşındaki forveti Andrea  Belotti için Mavi Siyahlılar, 70 milyon euro Andrea Ranocchia, Davide Santon ve ismi öğrenilemeyen bir oyuncuyu daha önerdi.

Torino'nun ise yapılan bu teklifi reddettiği belirtildi.

Icardi belirsizliği...

Inter'in Belotti'yi istemesinin altında kaptan Icardi için Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Manchester United'ın devreye girmesinin ve oyuncunun takımda kalıp kalmama konusunda hala karar verememesi olduğu yazıldı.

Andrea Belotti bu sezon toplam çıktığı 38 maçta 28 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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