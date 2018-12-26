İmzalar an meselesi! İşte Pepenin yeni takımı

Beşiktaş'la olan sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonrasında feshedilen Pepe, Monaco yolcusu.

17 Aralık'ta Beşiktaş'la olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen ve serbest kalan Pepe, Monaco'ya transfer olmak üzere! France Football'un haberine göre Ligue 1'de zor günler geçiren 18 maçta sadece 13 puan toplayarak 19. sırada bulunan Monaco, Pepe'yle ilgileniyor.

Haberde Pepe'nin menajeri Jorge Mendes'in, Portekizli'nin sözleşmesinin feshedildiği tarihten sonra Monaco Başkanı Vadim Vasilyev'le görüştüğü ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Sezona Leonardo Jardim yönetiminde giren Monaco, 9 haftada tek galibiyet alınması sonrasında Portekizli'nin görevine son vermiş ve takımın başına Thierry Henry'yi getirmişti. Monaco 9 haftada 2 galibiyet daha alsa da 13 puanla küme düşme hattında bulunuyor.

Beşiktaş formasıyla iki sezonda 52 maça çıkan Pepe 7 gol attı. Siyah-beyazlılar geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde gruptan rekor kırarak çıkarken Portekizli bu başarıda önemli rol oynamıştı. Real Madrid'te 10 yılda birçok kupa kaldırarak unutulmaz bir kariyere imza atan Portekizli savunmacı, üçer İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve bir UEFA Süper Kupası şampiyonluklarına ulaştı.

Ayrıca ülkesinde Porto'da görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, burada da ikişer lig ve Portekiz Süper Kupası ile birer Portekiz Kupası ve Kıtalararası Kupa kazandı.

Üç Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'na katıldığı Portekiz Milli Takımı'nda ise 101 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) kupa sevinci yaşadı.