İmza töreninde dikkat çeken detay

Beşiktaş, yeni transferleri Vagner Love ve Cyle Larin için imza töreni düzenledi.

İmzalar öncesi söz alan başkan Fikret Orman şu ifadeleri kullandı:

Bugünkü imzalarla transferi kapatmış olacağız. Vida ile başladık, bugün de Vagner ve Larin ile kapatmış olacağız. Şampiyonluğa giden yolda hayırlı olmasını diliyorum.

Larin epeydir izlediğimiz bir oyuncuydu. Sezon başında da konuştuk. Konuşmalarımızın sonucunda devre arasına bıraktık. Kulübünün talepleri fazlaydı, o yüzden devre arasına bıraktık aynı Vida'da olduğu gibi. Çok umutlu olduğumuz bir transfer. Atiba'nın da Beşiktaşlı olması buna katkı sağladı. Ailemize hoşgeldin diyorum Larin'e. Uzun yıllar inşallah beraber olacağız.

Vagner Love istediğimiz bir transferdi. Kendisini kanıtlamış bir oyuncu. İlk günden beri istiyorduk. Biraz zorlandık. Alanyaspor ile pazarlıklar kolay değildi. İmzayı attığımız için çok mutluyum.

Beşiktaş'ın isminde zaten bir aşk var, onunla beraber bir Love oldular.

Larin ile ilgili ceza gelebilir diye çok şey okudum. Bizim yönetimimizde böyle bir şey olmaz. Basında esilen hava, sanki bir şey yapıyoruz da farkında değiliz, ceza gelebilir gibiydi. Açıkçası bunlara güldüm.

Larin'de dava sürecine gidecektik, o riski almıştık. Sonra rakamlar bizim istediğimiz seviyeye inince, ondan vazgeçtik. Bizim kabul ettiğimiz kısmı ödeyerek transferi gerçekleştirdik.

UEFA ile anlaşmamız bu sezon sonunda bittikten sonra, bonservis ödeyip maliyeti düşük oyunculara yöneleceğiz. Stratejimiz bu olacak.

Vagner Love transferinde önce ısrarcı olmadık. Alanyaspor'un en iyi oyuncusunu alıp, onları küme düşme sıkıntısına sokmak istemedik. Alanyaspor aradı ve böyle bir şey konuşabiliriz dedi, onun üzerine başladı. Oyuncu da bize gelmeyi çok istedi.

Bu sezonki şampiyonluğa çok inanıyorum. Bu sezon şampiyon olursak otomatik olarak hedefimiz 4. kez üst üste şampiyonluk olacak.

Gençleştirme projemiz var ama şimdi değil. Gençleştirme işine ilk etapta muhabirlerden başlayacağız (Gülerek)

Beşiktaş'ın yaptığı her iş taklit edilir, bu doğru iş yaptığımızı gösteriyor. Bunu dünya çapında kulüplerde görünce, daha da mutlu ediyor. Yeterli değil, daha çok çalışacağız, daha çok farklılık getireceğiz.

Biz Atiba'dan oyuncu tavsiyesi almadık. Larin, Beşiktaş istediği için burada. Tabi ki Atiba'ya da daha sonra bazı sorular sorduk.

Kulüpler Birliği başkanlığı hakkında

13-14 kulübün başkanı beni aradı ve 10-12 kulübün başkanı da kamuoyu ile paylaştı. Benim bu görevi yapmam gerektiğini ve desteklediklerini söylediler. Kulüpler Birliği'ne bir vizyon katacağıma inandıkları için teşekkür ediyorum.

Fikret Orman’dan sonra konuşan Cyle Larin ise şöyle konuştu:

Öncelikle başkanımıza beni buraya transfer ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.

Buraya gelmeden önce Beşiktaş'ın lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemiştim. Taraftarlar takımın sürekli arkasındalar. Bu daha önce gördüğüm bir şey değildi. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.

Bir süredir takımla antrenmanlara çıkıyorum. Şans bulduğum süre boyunca gol atmak istiyorum.

MLS'te çok gol attım. En üst seviyede oynamak için çok çalışmam gerektiğinin farkındayım.

Larin’in ardından ise Vagner Love söz aldı. Love’ın açıklamaları şu şekilde:

Bu kulübün formasını giyme şansı verip pazarlık süresinde çok sabırlı davrandığı için başkanımıza teşekkür ederim. Bana düşen çok çalışıp bu ilgi ve sevgiyi geri ödemektir.

Bu ateşli taraftarın yokluğunu çok hissediyordum, tam da ihtiyacım olan şeydi bu. Dün de çok heyecanlandım, girip oynasaydım iyi olurdu ama önümüzdeki haftalarda oynayacağımdan eminim.

Fizik olarak her zaman üst seviyedeyim. Bu şekilde iyi maçlar ve iyi sezonlar geçirebilirim. Brezilya'dan iki tane fizyoterapistim var. Özel olarak çalışıyorum.

Büyük kulüpte oynayacağımın ve taraftarların beklentisinin farkındayım. En iyi performansımı vermeye ve gol atmaya hazırım.

Hocamız bizden ne istiyorsa ona uyum sağlamak zorundayız. Büyük oyunculardan kurulu bir takımız.

Ben buraya şampiyon olmak için geldim. Alanyaspor'da şampiyon olmak imkansız. Bugün Beşiktaş'ın banko forveti Alvaro Negredo. Saygı duyarım. Aramızdaki forma rekabeti Beşiktaş'ın iyiliği için olacak. Sahada kim olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapar.

Öte yandan Vagner Love ve Cyle Larin’in imza törenine Nuri Alço’nun da katılması dikkat çekti.