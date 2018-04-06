Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

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Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

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İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

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Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

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"İmkansız görünüyor ama gelecek sezon..."

Everton forması giyen Cenk Tosun, yeni takımı ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

İmkansız görünüyor ama gelecek sezon...

Everton forması giyen Cenk Tosun, yeni takımı ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu. TivibuSpor'a konuşan Milli oyuncu, Avrupa Kupalarına katılımdan ligin yapısına kadar özel ifadeler kullandı.

"Gelecek sezon Avrupa'da kupa kaldırmak istiyoruz"

"UEFA kupasında iyi performans gösteremedik. Bence Everton her zaman avrupa kupalarında oynaması lazım. Köklüce iyi bir kulüp. Everton kulübü; eğer büyükleri atarsak, İngiltere'de 5 ve 6'ıncı sırada geliyor. Onun her şeye rağmen Avrupa'da oynaması gerekiyor. Bu sene imkansız gözüküyor ama gelecek sezon avrupada kupa kaldırmak istiyoruz"

"Everton ile Beşiktaş karşısında oynamak istemem"

"Burası en son nokta sanki NBA gibi herkesin izlediği bir lig. Avrupa'da zevk veren bir lig. Türkiye lig'inden çok farklı bir lig. Buraya geldikten sonra hoca beni 11'de oynattı. İlk önce biraz zorlandım ama fizik kondisyon koyarak daha iyi oldum. Everton ile büyük turnuvalarda oynamak isterim ama Beşiktaş karşısında oynamak istemem. "

"Oynarsam gol atmam lazım"

"Eğer oynarsam gol atmam lazım sonra üzülürüm ama bu benim işim. Şampiyonlar Lig'inde, Beşiktaş ile grup aşamasında benim için iyi geçti. "

"Beşiktaş'a güveniyorum"

"Tarihi bir başarı ile yenilgisiz turu geçtik ama sonra şansız bir kura çektik. Gelecek senelerde Beşiktaş'a güveniyorum ve daha başarılı olacağına inanıyorum."

Cenk Tosun'u üzecek haber

Cenk Tosun'u üzecek haber

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Sky Sports 'son dakika' olarak geçti

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Zlatan ManU'ya veda etti! Yeni adresi...


 

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İmkansız görünüyor ama gelecek sezon...

"İmkansız görünüyor ama gelecek sezon..."

Everton forması giyen Cenk Tosun, yeni takımı ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.
Cenk Tosunu üzecek haber

Cenk Tosun'u üzecek haber

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Sky Sports son dakika olarak geçti

Sky Sports 'son dakika' olarak geçti

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