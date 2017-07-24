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Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marko Guduric, sağlık kontrolünden geçti.

Imbula transferinde Galatasaray'a büyük rakip!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Imbula transferinde büyük bir rakip çıktı. Monaco Fransız futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Imbula transferinde Galatasaraya büyük rakip!

Orta saha transferi için sportif direktör Cenk Ergün ile birlikte yurt dışında bulunan Dursun Özbek; Imbula, Fernando ve Denayer gibi yıldızları kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu.

Ancak Galatasaray'a Imbula transferinde dev bir rakip çıktı.

Bakayoko'yu Chelsea'ye satan Monaco, Bakayoko'nun yerini doldurmak için Imbula'yı transfer etmek istediği ve bunun için Stoke City'le iletişime geçtiği öğrenildi.

Porto'dan Stoke City'ye 25 milyon Euro'ya transfer olan Imbula, geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giydi.

Galatasaray bir transferi daha açıkladı!

Galatasaray bir transferi daha açıkladı!

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güncel
Galatasaray bir transferi daha açıkladı!

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Imbula transferinde Galatasaraya büyük rakip!

Imbula transferinde Galatasaray'a büyük rakip!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Imbula transferinde büyük bir rakip çıktı. Monaco Fransız futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladı.
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