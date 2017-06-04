İlk hedef Dzeko!
Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Rus ekibiyle 2 senelik sözleşme imzalayan İtalyan çalıştırıcı, Roma forması giyen Edin Dzeko’yu kadrosunda görmek istiyor.
İtalya Serie A’da sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bosnalı futbolcu ile Manchester City’de de beraber çalışan tecrübeli teknik adam, yönetime tüm şartların zorlanması gerektiğini söyledi.
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