İlk hedef Dzeko!

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.
Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.
RvP'den yine aynı bahane!

RvP'den yine aynı bahane!

Van Persie, sezonun son sınavı olan Adanaspor karşılaşması öncesi, “Kasığımda ağrılar var. Oynamam zor” diyerek idmanlara çıkmıyor. Advocaat’ın, öğrencisini İstanbul’da bırakması bekleniyor.
Önce Aboubakar, sonra Vida!

Önce Aboubakar, sonra Vida!

İlk olarak Portekiz’in yolunu tutan Beşiktaş’ın patronu, Aboubakar’ın bonservisi için Porto ile masaya otururken, bir sonraki satıştan pay ve 6 milyon Euro teklif etti. Ardından Hırvatistan’a geçen Orman, stoper Domagoj Vida ve menaceriyle bir araya geldi
Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız sol bek için Galatasaray, Fenerbahçe ve Liverpool yarışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli futbolcuya 3 milyon Euro önereceği öğrenildi.
Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

CAS, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in transfer yasağını onayladığını açıkladı.

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.

Rus ekibiyle 2 senelik sözleşme imzalayan İtalyan çalıştırıcı, Roma forması giyen Edin Dzeko’yu kadrosunda görmek istiyor.

İtalya Serie A’da sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bosnalı futbolcu ile Manchester City’de de beraber çalışan tecrübeli teknik adam, yönetime tüm şartların zorlanması gerektiğini söyledi.

Paraları saçtı, küme düştü!

Paraları saçtı, küme düştü!

Buffon yine başaramadı

Buffon yine başaramadı

Lacazette'e iki dev talip

Lacazette'e iki dev talip


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İlk hedef Dzeko!

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Paraları saçtı, küme düştü!

Paraları saçtı, küme düştü!

İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Sunderland’in, bu sezon en çok maaş ödeyen 22. kulüp olduğu ortaya çıktı. Ada ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılan Atletico Madrid’i bile geride bıraktı.
Buffon yine başaramadı

Buffon yine başaramadı

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Lacazettee iki dev talip

Lacazette'e iki dev talip

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