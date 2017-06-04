İlk hedef Dzeko!

Paraları saçtı, küme düştü!

İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Sunderland’in, bu sezon en çok maaş ödeyen 22. kulüp olduğu ortaya çıktı. Ada ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılan Atletico Madrid’i bile geride bıraktı.