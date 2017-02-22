"İlk golü attık ve morallerini bozduk"

Krasnodar teknik direktörü Igor Shalimov, Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ülker Stadı'nda Krasnodar'ı konuk eden Fenerbahçe, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.

Rakip takım teknik direktörü Igor Shalimov, maç sonrası zorlu bir rakibi saf dışı bıraktıklarının altınız çizdi.

İşte Shalimov'un maç sonu açıklamaları;

"Çok ciddi bir rakiple karşı karşıyaydık. İlk golü attık ve o ilk gol morallerini bozdu. 2. golü istiyorduk, olmadı. Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncuları var, bireysel olarak parlak oyuncular ama biz takım oyunu oynadık."