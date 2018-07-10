İlk finalist Fransa

2018 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, Belçika'yı 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

FIFA 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. Saint-Petersburg'ta oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Fransa kazandı.

Fransa'ya finali getiren golü 51. dakikada Samuel Umtiti attı.

Fransa bu sonuçla birlikte 2006'dan sonra ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Fransa'nın finaldeki rakibi İngiltere - Hırvatistan maçının ardından belli olacak.

BELÇİKA ÇOK ETKİLİ BAŞLADI, LLORIS YILDIZLAŞTI

Mücadeleye Belçika, topla daha fazla oynayarak başladı. İlk dakikalardaki Belçika baskısına, kalabalık orta sahası ve savunmasıyla karşı duran Fransa, skoru tutmayı başardı. İlk 30 dakikadaki Belçika baskısına karşı Hugo Lloris'in spektaküler kurtarışları da dikkatleri çekti. Özellikle Hazard ve Alderweireld'in cepheden şutlarındaki kurtarışları, Lloris'i Fransa adına ilk dakikaların yıldızı yaptı.

FRANSA BASKIYI KIRDI! MBAPPE ETKİLİ OLDU

Fransa, ilk 25 dakikalık bocalamadan sonra oyunda dengeyi kurdu. Belçika orta sahasını bozan ve oyun kurmasını engelleyen Fransa, Pogba ve Mbappe'nin üzerinden ataklar yapmaya başladı. Belçika adına da orta sahada oyunu kurması beklenen Moussa Dembele'nin baskı karşısında yaptığı pas hataları da dikkat çeken bir diğer noktaydı.

39'da ilk tehlikeli atağını yapan Fransa, Mbappe'nin harika pasında Pavard ile gole yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Pavard, Courtois'yı geçemedi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

UMTITI'NIN GOLÜ FİNALİ GETİRDİ

Fransa, ikinci yarıya da etkili başlayan takım oldu. Belçika'nın oyun kuramaması ve topu tutamamasını etkili değerlendiren Fransa golü buldu.

Giroud'un 51'de kaçırdığı net fırsatın ardından korner kazanan Fransa, Samuel Umtiti ile golü buldu. Antoine Griezmann'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Samuel Umtiti ön direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

MBAPPE İKİ POZİSYON DAHA HAZIRLADI AMA...

Golden sonra Belçika'nın motivasyonunun düşmesini iyi değerlendiren Fransa, Mbappe ile arka arkaya tehlikeli ataklar yaptı. Mbappe, önce Matuidi'yi ardından Giroud'yu müthiş paslarla pozisyona soksa da Fransa farkı artıramadı.

Belçika Teknik Direktörü Robert Martinez, 60'da oyuna müdahale etti ve etkisi Dembele'nin yerine Dries Mertens'i oyuna sürdü. Mertens girer girmez Belçika adına oyunu hareketlendirdi. 65'te De Bruyne'nin pasıyla ceza sahası içine girip son çizgiye inen Mertens'in ortasında Fellaini kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

Bu pozisyonun ardından adeta uyanan Fransa, daha motive savunma yapmaya başladı. Oyun sonuna kadar skoru korumayı başaran Fransa, finale adını yazdıran ilk takım olmayı başardı.