Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.
Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Beşiktaş’ın 13.2 milyon pound değer biçtiği Vida’nın alınması için Everton taraftarı kulübe yoğun baskı yapıyor.
Süper Lig'den talibi var

Süper Lig'den talibi var

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love Çaykur Rizespor talip oldu.
Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Kasımpaşalı oyuncu ile anlaşan G.Saray, kulübünün 5 milyon euroluk teklifini kabul etti ancak, Aslan’ın ödemeyi 5 taksitte yapmak istemesi sorun oldu.
Josef de Souza'da son dakika

Josef de Souza'da son dakika

Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.

İlk finalist Fransa

2018 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, Belçika'yı 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

İlk finalist Fransa

FIFA 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. Saint-Petersburg'ta oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Fransa kazandı.

Fransa'ya finali getiren golü 51. dakikada Samuel Umtiti attı.

Fransa bu sonuçla birlikte 2006'dan sonra ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Fransa'nın finaldeki rakibi İngiltere - Hırvatistan maçının ardından belli olacak.

BELÇİKA ÇOK ETKİLİ BAŞLADI, LLORIS YILDIZLAŞTI

Mücadeleye Belçika, topla daha fazla oynayarak başladı. İlk dakikalardaki Belçika baskısına, kalabalık orta sahası ve savunmasıyla karşı duran Fransa, skoru tutmayı başardı. İlk 30 dakikadaki Belçika baskısına karşı Hugo Lloris'in spektaküler kurtarışları da dikkatleri çekti. Özellikle Hazard ve Alderweireld'in cepheden şutlarındaki kurtarışları, Lloris'i Fransa adına ilk dakikaların yıldızı yaptı.

FRANSA BASKIYI KIRDI! MBAPPE ETKİLİ OLDU

Fransa, ilk 25 dakikalık bocalamadan sonra oyunda dengeyi kurdu. Belçika orta sahasını bozan ve oyun kurmasını engelleyen Fransa, Pogba ve Mbappe'nin üzerinden ataklar yapmaya başladı. Belçika adına da orta sahada oyunu kurması beklenen Moussa Dembele'nin baskı karşısında yaptığı pas hataları da dikkat çeken bir diğer noktaydı.

39'da ilk tehlikeli atağını yapan Fransa, Mbappe'nin harika pasında Pavard ile gole yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Pavard, Courtois'yı geçemedi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

UMTITI'NIN GOLÜ FİNALİ GETİRDİ

Fransa, ikinci yarıya da etkili başlayan takım oldu. Belçika'nın oyun kuramaması ve topu tutamamasını etkili değerlendiren Fransa golü buldu.

Giroud'un 51'de kaçırdığı net fırsatın ardından korner kazanan Fransa, Samuel Umtiti ile golü buldu. Antoine Griezmann'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Samuel Umtiti ön direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

MBAPPE İKİ POZİSYON DAHA HAZIRLADI AMA...

Golden sonra Belçika'nın motivasyonunun düşmesini iyi değerlendiren Fransa, Mbappe ile arka arkaya tehlikeli ataklar yaptı. Mbappe, önce Matuidi'yi ardından Giroud'yu müthiş paslarla pozisyona soksa da Fransa farkı artıramadı.

Belçika Teknik Direktörü Robert Martinez, 60'da oyuna müdahale etti ve etkisi Dembele'nin yerine Dries Mertens'i oyuna sürdü. Mertens girer girmez Belçika adına oyunu hareketlendirdi. 65'te De Bruyne'nin pasıyla ceza sahası içine girip son çizgiye inen Mertens'in ortasında Fellaini kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

Bu pozisyonun ardından adeta uyanan Fransa, daha motive savunma yapmaya başladı. Oyun sonuna kadar skoru korumayı başaran Fransa, finale adını yazdıran ilk takım olmayı başardı.

Cristiano Ronaldo Juventus'ta

Cristiano Ronaldo Juventus'ta

Fellaini imzayı attı

Fellaini imzayı attı

Belçika ezdi geçti

Belçika ezdi geçti


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Cristiano Ronaldo Juventusta

Cristiano Ronaldo Juventus'ta

Real Madrid, Cristiano Ronaldo’nun transferi için Juventus ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İlk finalist Fransa

İlk finalist Fransa

2018 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, Belçika'yı 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi.
Fellaini imzayı attı

Fellaini imzayı attı

Adı uzun bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılan Marouane Fellaini, kendi ağzından transferinin bittiğini açıkladı.
Belçika ezdi geçti

Belçika ezdi geçti

2018 Dünya Kupası'na 3-0'lık Panama galibiyetiyle fırtına gibi başlayan Belçika, ikinci sınavında da Tunus'a gol yağdırdı: 5-2. Belçika, bu sonuçla ikide iki yaparak G Grubu'ndan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi.
Meksika 2de 2 yaptı

Meksika 2'de 2 yaptı

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu maçında Meksika, Güney Kore'yi 2-1 yenerek puanını 6 yaptı, Güney Kore ise 0 puanda kaldı.
Kroos, Almanyayı ipten aldı

Kroos, Almanya'yı ipten aldı

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu maçında Almanya, İsveç'i 10 kişiyle 90+5. dakikada 2-1 yenerek 3 puana ulaştı, İsveç ise 3 puanda kaldı.
2 gol attı, transfer bombasını patlattı

2 gol attı, transfer bombasını patlattı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ahmed Musa, transferle ilgili açıklamalarda bulundu ve Leicester City ile görüşeceğini, kararın 2 hafta içinde verileceğini söyledi.
Brezilya uzatmalarda coştu

Brezilya uzatmalarda coştu

2018 Dünya Kupası'nda Brezilya, tek kale oynadığı maçta Kosta Rika'yı uzatmada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
Nijerya İzlandayı devirdi

Nijerya İzlanda'yı devirdi

2018 Rusya Dünya Kupası D grubunda Nijerya, İzlanda'yı 2-0 yenerek son maç öncesi gruptan çıkma yolunda avantaj elde etti.
İsviçre ikinci yarıda açıldı

İsviçre ikinci yarıda açıldı

2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan, İsviçre karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Cüneyt Çakır için flaş karar

Cüneyt Çakır için flaş karar

Cüneyt Çakır ve ekibi, 2018 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek....