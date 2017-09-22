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Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

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İlk aday Fatih Terim!

İran ekibi İstiklal, teknik direktörlük görevine Fatih Terim’i getirmek istiyor.

İlk aday Fatih Terim!

İran’ın köklü kulüpleri arasında yer alan ve bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan İstiklal, A Milli Takım’daki görevinden istifa eden Fatih Terim’e sürpriz bir teklifte bulundu. İran ekibinin üst yöneticisi Rıza İftikari de Ali Rıza Mansuriyan’dan boşalan görev için ilk tercihlerinin Fatih Terim olduğunu dile getirerek iddiaları doğruladı. Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan İftikari, “Mansuriyan’ın istifası sonrasında yeni teknik direktör arayışına geçtik. Tabii ki bizim ilk tercihimiz Türkiye’nin en büyük teknik direktörlerinden biri olan Sayın Fatih Terim. Kendisiyle anlaşmamız durumunda, sonucu taraftarlarımızla paylaşırız” ifadelerini kullandı.

Tarihi kupalarla dolu

Daha önce Türkiye’de Galatasaray ile başarıdan başarıya koşan, İtalyan devleri Milan ve Fiorentina’yı çalıştıran 65 yaşındaki teknik adamın, bu teklife nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor. Tarihinde 8 lig şampiyonluğu, 6 kupa birinciliği ve 2 Asya Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu bulunan İran temsilcisi, ligde bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada sadece 5 puan toplayarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

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