İlk 18de yoksunuz, kendinize kulüp bulun

Negredo ve Love’un menajerinden gelecek sezon için kulüp bulmaları istendi.

BEŞİKTAŞ yönetimi Wagner Love ve Negredo’nun menajerlerini çağırıp, bir görüşme yaptı. İki oyuncunun menajerine de “Şenol Hoca ile yaptığımız görüşmelerde aldığımız kararlar var. Bu sezon Negredo ve Love’ın 18 kişilik kadroda yer bulma ihtimali yok. O yüzden kendinize kulüp bulursanız iyi olur” denildi. Love’un menajeri de şu anda oyuncusuna 6-7 milyon euro verecek kulüpler bulunduğunu söyledi. Yönetim kanadı da bunu memnuniyetle karşıladı, somut teklif istenildi.

Akşam