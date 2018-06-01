Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.
Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin Avrupa devlerinin radarında.
F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı.
Galatasaray'da 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Transferi için İstanbul'a geldi

Transferi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.

İlk 18'de yoksunuz, kendinize kulüp bulun

Negredo ve Love’un menajerinden gelecek sezon için kulüp bulmaları istendi.

İlk 18de yoksunuz, kendinize kulüp bulun

BEŞİKTAŞ yönetimi Wagner Love ve Negredo’nun menajerlerini çağırıp, bir görüşme yaptı. İki oyuncunun menajerine de “Şenol Hoca ile yaptığımız görüşmelerde aldığımız kararlar var. Bu sezon Negredo ve Love’ın 18 kişilik kadroda yer bulma ihtimali yok. O yüzden kendinize kulüp bulursanız iyi olur” denildi. Love’un menajeri de şu anda oyuncusuna 6-7 milyon euro verecek kulüpler bulunduğunu söyledi. Yönetim kanadı da bunu memnuniyetle karşıladı, somut teklif istenildi.

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

42 maçta 30 gol atan süper golcü geliyor

42 maçta 30 gol atan süper golcü geliyor

Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi

Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi


 

Akşam

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Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.
42 maçta 30 gol atan süper golcü geliyor

42 maçta 30 gol atan süper golcü geliyor

Beşiktaş yönetimi bir süredir temas halinde olduğu Arjantinli golcü Facundo Ferreyra için teklifini revize etti. Bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki tangocu için temaslar sürüyor.
İlk 18de yoksunuz, kendinize kulüp bulun

İlk 18'de yoksunuz, kendinize kulüp bulun

Negredo ve Love’un menajerinden gelecek sezon için kulüp bulmaları istendi.
Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi

Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi

Transfer çalışmalarına hız veren Siyah-Beyazlılar, Başakşehir’in yıldızları Emmanuel Adebayor ve Edin Visca için harekete geçti. Kara Kartal, bu isimlerin şartlarını araştırırken, Turuncu-Lacivertliler’le de ilk teması kurdu.
Emre Akbabaya karşılık 3 futbolcu teklif edildi

Emre Akbaba'ya karşılık 3 futbolcu teklif edildi

Transferde para harcamaktan çok elinde bulunan ancak yararlanamadığı oyuncuları kullanma politikasıyla hareket eden Beşiktaş yönetimi, milli oyuncu için son derece cazip bir teklif sundu. Cevabını bekliyor.
Beşiktaşa yeşil ışık

Beşiktaş'a yeşil ışık

Kara Kartal’ın radarındaki Deniz Türüç, Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.
Şenol Güneş kararını verdi! İşte 1. forveti

Şenol Güneş kararını verdi! İşte 1. forveti

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezon kadrosunun planlanması için bir araya geldi. Deneyimli teknik adam, Alvaro Negredo ve Vagner Love'ın takımdaki geleceğiyle ilgili fikrini başkan Fikret Orman'a iletti.
Taliscanın menajeri Beşiktaşı çıldırttı

Talisca'nın menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı.
Süper Lige dönüyor ama Galatasaraya değil

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"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

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