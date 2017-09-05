İlhan Mansız sürprizi

Beşiktaş'ta Tamer Tuna'nın Göztepe'ye teknik direktör olmasından sonra boşalan yardımcılık koltuğu için birçok isim gündeme geldi. Bu isimler arasında yer alan İlhan Mansız ismi uzun süredir konuşuluyor.

Tamer Tuna’dan boşalan koltuk için İbrahim Üzülmez, İlhan Mansız, Mustafa Doğan, Sinan Kaloğlu ve Mustafa Özkan’ın isimleri geçiyor.

Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş, yardımcı antrenör konusunda hemfikir oldu. Tamer Tuna'nın görevden ayrılıp, Göztepe'nin başına geçmesinden sonra boşalan koltuğa, yeni bir ismin getirileceği belirtildi.

Alınacak yardımcı antrenör, hem Şenol Güneş'e destek olacak hem de takım ile teknik ekip arasında köprü görevini üstlenecek.

Yardımcı hocalık için eski Beşiktaşlı oyuncuların adı geçiyor. İbrahim Üzülmez, İlhan Mansız, Mustafa Doğan, Sinan Kaloğlu ve Mustafa Özkan gibi isimler adaylar arasında.