İlhan Ekşioğlundan sert sözler: Hesabını soracağız

Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu, Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş ile Kjaer ile arasında yaşanan olaylara dair bir kare paylaştı ve "Bunların hesabını soracağız" mesajını paylaştı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da devirdi ve çeyrek finale yükseldi. Mücadeleye damga vuran ise çıkan olaylar oldu.

Özellikle Kjaer ile Şenol Güneş arasında yaşanan gerilim fotoğrafını paylaşan Sarı Lacivertli yönetici İlhan Ekşioğlu, Twitter hesabından "Bunların hesabını soracağız." ifadelerine yer verdi.

Mesajlarına devam eden İlhan Ekşioğlu, İdari Menajer İlhan Ekşioğlu'nun maç sonrası başının yarılmasına da tepki gösterdi ve "Bu akan kanın takipçisiyiz." dedi.