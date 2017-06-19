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İkisi birden takımdan ayrılabilir!

Teknik Direktör Şenol Güneş ile 2 sene daha sözleşme uzatarak hem siyah-beyazlı hocanın ücretinde iyileştirme yapan hem de sıkıntılı süreci noktalayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman adeta futbolun anahtarını Güneş’e verdi.

Tecrübeli hocaya çok güvendiğini her fırsatta dile getiren Orman’ın, Şenol Güneş’e, “Hocam hiç merak etme. Yönetim olarak sizin vereceğiniz kararların arkasında olacağız. Marcelo ve Oğuzhan Özyakup’a çok teklif geliyor. Eğer ikisinin toplamı 22 milyon euro olursa bu isimlerin gitmesine izin verebiliriz. Ayrıca onlar gitmek isterse bu iş olur. Ama sizi temin ederim ki ikisi giderse onlar kadar iyi oyuncular alacağız.

Güneş’e garanti verdi

Bu konuda tereddütünüz olmasın. Hatta gelecek sezon daha güçlü bir Beşiktaş olacak. Hem ligde hem de Avrupa’da zirveye çıkmak için ne gerekiyorsa elimizden geldiği kadar yapacağız” dediği belirlendi. Beşiktaş ile sözleşme yenilediği için çok mutlu olduğunu söyleyen Şenol Güneş’in ise Fikret Orman’a teşekkür ettiği aktarıldı.

Öncelikle kadronun korunmasından yana olduğuna vurgu yapan siyah-beyazlı hocanın, “Beni biliyorsunuz, oyuncu satılmasına karşıyım. Ama tabii ki futbolcu gerçek değerini bulursa ve kulüp de kabul ederse oyuncu satılabilir. Ayrıca kadromuzda forma giymeyen ve kenarda bekleyen çok yetenekli oyuncular var. Bu çocukların yedek kulübesinde oturmasına en çok ben üzülüyorum. Onların oynayabileceği kulüplere gitmesi lazım. Takımda mutsuz bir oyuncu olmamalı. Onların mutsuzluğu takıma da yansır. En doğrusu kadroyu azaltmak. Ben kemikleşmiş bir kadroyla yola devam etmek isterim. Böyle bir sistem bizi daha da başarılı yapar” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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