İkinci Tromsö vakası! Cimbom köy takımına elendi!

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Galatasaraylı taraftarlar, maçın son bölümünden başlamak üzere, yönetim ve Igor Tudor'u istifaya davet ederken, kaptan Selçuk ve diğer futbolcuları ıslık yağmuruna tuttu. Taraftarlar bir tek kaleci Fernando Muslera'yı alkışladı.

Sneijder krizi sonrası Östersunds faciası sonrası iyice gerilen Galatasaray'da ilerleyen günlerce neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Maçtan dakikalar...

Galatasaray maça yüksek tempoyla başladı.

8. dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı kornerde, Maicon'un kafası kaleci Keita'nın kucağında kaldı.

15 dakika geride kalırken, Galatasaray tempo isteğine karşın net bir pozisyona giremedi.

20. dakikada rakibi Papagiannopoulos'a  sert bir hareket yapan Bafetimbi Gomis, maçtaki ilk sarı kartı gördü.

İlk tehlike Yasin'le!

27'nci dakikada Galatasaray maçtaki ilk tehlikeyi yarattı. Yasin Öztekin, ceza sahasında rakibinden kurtulup sol ayağıyla kaleyi yokladı, şut az farkla auta gitti.

33'üncü dakikada Selçuk İnan uzaktan kaleyi yokladı, ancak top kaleyi bulmadı.

39'uncu dakikada Fernando Muslera, hakeme yoğun itirazlardan dolayı sarı kart gördü.

Gomis'in kafası az farkla!

Galatasaray, 44'üncü dakikada gole yaklaştı. Linnes'in sağ kanattan ortasında Gomis'in vurduğu kafa az farkla dışarı gitti.

Sinan Gümüş direğe nişanladı!

Galatasaray 45'te yüzde 100'lük bir pozisyon kaçırdı. Kornerde oluşan karambolde Sinan Gümüş, kale dibinden topu direğe nişanladı.

Mücadelede ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının düdüğü çaldı ve maç yeniden start aldı.

49'da Tolga Ciğerci, rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Gomis bomboş pozisyonda...

51'de Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortaya, bomboş pozisyonda bulunan Gomis kafayla vurdu, ancak net pozisyonda top auta gitti.

Ne yaptın Ahmet!

58'inci dakikada Ahmet Çalık'ın yaptığı kritik hata sonucunda, Muslera rakibini düşürdü ve Östersunds penaltı kazandı. Takım kaptanı Nouri, 60'ıncı dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Ahmet Çalık dengeyi getirdi

69'uncu dakikada yenilen golde büyük hatası olan Ahmet Çalık, maça dengeyi getiren golü kaydetti.

Bu dakikanın ardından taraftarlar, başkan, Igor Tudor ve futbolcular aleyhinde tezahüratlar bulundu.

Maç 1-1 sona ererken, Galatasaray Avrupa'ya daha 2. turda veda etti.

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