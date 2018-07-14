İki yıldızın işini bitirmek için İngiltereye uçtu

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Stoke Ctiy forması giyen Badou N'Diaye ve M.City'li Jason Denayer'i bitirmekte kararlı. Albayrak, iki kulübün yöneticileriyle masaya oturacak.

Galatasaray Badou N'Diaye ve Jason Denayer'in transferini bitirmek için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçti. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Badou N'Diaye ve Jason Denayer'i transfer etmek için İngiltere'ye hareket etti.

İKİSİ DE DÜNDEN RAZI

Galatasaray iki oyuncuyu da kiralamak için ısrar ediyor. Denayer ve N'Diaye'nin de Sarı-Kırmızılı takımda oynamayı istediği bildirildi.

KRİTİK GÖRÜŞMELER

Albayrak, İngiltere'de Stoke City ve Manchester City ile masaya oturup iki oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

G.Saray'dan ayrılıp Stoke City'ye transfer olan Senegalli orta saha oyuncusu N'Diaye'nin Cimbom'u bıraktığı için çok mutsuz olduğu biliniyor. N'Diaye, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Aslan'a sıcak bakıyor.

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