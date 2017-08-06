İki takım da yandı! Fatura ağır olacak!

Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren mücadelede yaşananların faturası ağır olacak gibi.

Beşiktaş ve Konyaspor'un iki tarafı olduğu Süper Kupa Finali'nde yaşanan tribün olayları maçın önüne geçti. Her iki takım futbolcularının iyi niyetli oyununa rağmen, tribünlerde yaşananlar ve saha içine yansıyan olaylar iki takıma da ceza olarak geri dönecek.

Maç esnasında her iki takım tribünlerinde yakılan meşaleler, sahaya atılan yabancı maddeler ve yapılan küfürlü tezahüratlar karşılaşmanın gözlemcileri tarafından raporlara yazıldı.

Mücadelenin gözlemcilerinin, özellikle maç bitiminde yaşananları detaylı şekilde raporlarına yazdığı ifade edildi.

PFDK'ya gidiyorlar

İki ekibin, hukuk kurulunun raporları incelemesinin ardından profesyonel disiplin kuruluna sevk edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İki takımın alacağı olası cezalar Süper Lig maçlarına yansıyacak.