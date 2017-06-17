İki Süper Lig devi Samir Nasri için savaşıyor!

Bafetimbi Gomis transferinde karşı karşıya oldukları belirtilen Beşiktaş ve Galatasaray için Fransa'dan da bomba bir iddia ortaya atıldı. İki kulüp Samir Nasri için kılıçları çekti.

Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren ve sezon sonu Manchester City'ye geri dönen Samir nasri için Galatasaray ve Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

13 milyon euro bonservis

Fransız 'L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray, Samir Nasri için tüm şartları zorluyor ve City'nin belirlediği 13 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazırlar.

3+1 yıllık sözleşme

29 yaşındaki Fransız oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayan iki kulübün, Nasri'ye 3 + 1 yıllık sözleşme önerdikleri kaydedildi.

City'le olan sözleşmesi 2018/2019 sezonunun sonunda bitecek olan Nasri'yi Çin ekibi Shanghai Shenhua ve İtalyan devi Milan'ın da istediği belirtiliyor.

Nasri geçen sezon Sevilla'yla çıktığı 31 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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