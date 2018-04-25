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Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

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Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.

İki La Liga ekibi peşinde

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri bomba bir iddia ortaya atıldı.

İki La Liga ekibi peşinde

Siyah-Beyazlı takımda gösterdiği başarılı performansla bir anda tüm dikkatleri üstüne çeken İspanyol eldivene bu kez Celta Vigo ve Espanyol kulüplerinin talip olduğu ortaya çıktı.

Bu kulüplerin oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı belirlendi.

1 MİLYON 750 BİN EURO

Beşiktaş Yönetimi'nin Fabri ile olan sözleşmeyi uzatmak için acele etmediği ve lig sonunu beklediği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Fabri için yıllık 1 milyon 750 bin Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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