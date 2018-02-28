Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.
"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

Beşiktaş derbisinde topa zamanında müdahale edemediği için Quaresma’nın golüne neden olan Josef de Souza, “O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden kaybettik” dedi.
Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayern Münih'in antrenmanına Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında yaşananlar damga vurdu.
PSG açıkladı! Neymar...

PSG açıkladı! Neymar...

PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.
Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.
Yırtık tespit edildi

Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.
"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.
RvP atmaya devam ediyor

RvP atmaya devam ediyor

Feyenoord forması giyen Robin van Persie, takımının Heracles'la oynadığı maça ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırarak ligdeki 2. golünü kaydetti.

İki dünya devi Abdülkadir'in peşinde

Porto ve Ajax kulübü yetkilileri, Alanya maçında izledikleri Abdülkadir Ömür'e hayran kaldı. İki kulübün önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.

İki dünya devi Abdülkadirin peşinde

Trabzonspor'un "yerli Messi" lakaplı futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün her geçen gün yükselen performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bordo-Mavili takımın Alanya ile oynadığı maçı izlemek için Türkiye'ye geldikleri ortaya çıkan Porto ve Ajax kulüplerinin scout ekipleri genç oyuncuya hayran kaldılar. Gösterdiği performansı ve galibiyeti getiren şık golü notlarının arasına alan iki kulüp yetkililerinin, Abdülkadir'e tam not verdikleri öğrenildi.

Kısa boyuna rağmen topu ayağına aldığında rakip tanımayan Abdülkadir'i büyük bir keyifle izleyen Porto ve Ajax yetkililerinin önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandıkları ifade edildi. Henüz gelişimini tamamlamadığı için Abdülkadir'e gelen teklifleri reddeden Bordo-Mavililer'in Ajax ve Porto'dan teklif gelmesi halinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Başakşehir'den altın değerinde 3 puan

Başakşehir'den altın değerinde 3 puan

Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

FIFA'dan Trabzonspor'a kötü haber

FIFA'dan Trabzonspor'a kötü haber


 

Haberturk

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
İki dünya devi Abdülkadirin peşinde

İki dünya devi Abdülkadir'in peşinde

Porto ve Ajax kulübü yetkilileri, Alanya maçında izledikleri Abdülkadir Ömür'e hayran kaldı. İki kulübün önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.
Başakşehirden altın değerinde 3 puan

Başakşehir'den altın değerinde 3 puan

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi.
FIFAdan Trabzonspora kötü haber

FIFA'dan Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor, FIFA yapılan "şike" başvurusu hakkında açıklama yaptı.
Volkan Şenin yeni adresi belli oldu

Volkan Şen'in yeni adresi belli oldu

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile 6 aylığına sözleşme imzaladı.
Trabzonsporun koreografisi dikkat çekti

Trabzonspor'un koreografisi dikkat çekti

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'da maç öncesi yapılan dev koreografi gösterisi dikkat çekti.
Onur Kıvraktan maç sonu Volkan Demirel açıklaması

Onur Kıvrak'tan maç sonu Volkan Demirel açıklaması

Trabzonspor Kaptanı Onur Kıvrak karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Rıza Çalımbay: Fenerbahçeden ölü toplar dışında gol yeme şansımız yoktu

Rıza Çalımbay: "Fenerbahçe'den ölü toplar dışında gol yeme şansımız yoktu"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor salladı, Fenerbahçe yıkılmadı

Trabzonspor salladı, Fenerbahçe yıkılmadı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 19. hafta maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Burak Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Burak Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın çekilen MR sonucuna göre Fenerbahçe maçında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın sağ kasık tendon bileşkesinde 1-2. derece yırtık olduğunu açıkladı....
Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu....
Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

İngiliz basını, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için en ciddi teklifi Bordo-Mavililer’in yaptığını iddia etti. Çıkan haberlerde...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi....