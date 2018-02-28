İki dünya devi Abdülkadirin peşinde

Porto ve Ajax kulübü yetkilileri, Alanya maçında izledikleri Abdülkadir Ömür'e hayran kaldı. İki kulübün önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.

Trabzonspor'un "yerli Messi" lakaplı futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün her geçen gün yükselen performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bordo-Mavili takımın Alanya ile oynadığı maçı izlemek için Türkiye'ye geldikleri ortaya çıkan Porto ve Ajax kulüplerinin scout ekipleri genç oyuncuya hayran kaldılar. Gösterdiği performansı ve galibiyeti getiren şık golü notlarının arasına alan iki kulüp yetkililerinin, Abdülkadir'e tam not verdikleri öğrenildi.

Kısa boyuna rağmen topu ayağına aldığında rakip tanımayan Abdülkadir'i büyük bir keyifle izleyen Porto ve Ajax yetkililerinin önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandıkları ifade edildi. Henüz gelişimini tamamlamadığı için Abdülkadir'e gelen teklifleri reddeden Bordo-Mavililer'in Ajax ve Porto'dan teklif gelmesi halinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Haberturk