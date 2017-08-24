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İki ayrılık birden resmen açıklandı!

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İki ayrılık birden resmen açıklandı!

Yaz transfer döneminin son günlerine gelinirken, Trabzonspor'da iki flaş ayrılık yaşandı.

Karadeniz ekibi, Sefa Yılmaz ve Carl Medjani ile yollarını resmen ayırdı.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Sefa Yılmaz ve Carl Medjani arasındaki mevcut sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir."

2014 yılında Kayserispor'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen 27 yaşındaki Sefa, geçen yıl Alanyaspor ve Gaziantepspor takımlarında kiralık olarak forma giymişti.

İspanya macerası sonrası geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a dönen 32 yaşındaki Medjani ise 15 resmi karşılaşmada Bordo-Mavili formayı giydi.

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