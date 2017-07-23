Igor Tudorun yerine o geliyor!

Östersunds karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından hiç kimse Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne 2. Turda veda etmesini beklemiyordu. Ancak dağ fare doğurdu ve genleri bu tür başarılarla dolu sarı-kırmızılı ekip, 35 bin kişilik taraftarının verdiği dest

Taraftarlar faturayı yönetimin yanı sıra geldiğinden bu yana takımı harekete geçiremeyen teknik direktör Igor Tudor'a kesti. Sarı-kırmızılılar Hırvat hocayı "Persona non grata-İstenmeyen adam" ilan etti.

Henüz zaman varken Tudor'la yolların ayrılmasını isteyen taraftarların takımın başında görmek istedikleri hocaların başında Mircea Lucescu geliyor.

Rumen teknik adam için Twitter'da "#carelucescu" hashtag'ı ile kampanya başlatılırken "Takım Tudor gibi geçimsiz bir hocanın elinden alınıp Lucescu gibi futbol zekası yüksek birine teslim edilmeli" yorumları yapıldı.

LUCE PROJEYİ DİNLEYECEK

İtalya'da, Milano yakınlarındaki evinde tatil yapan Mircea Lucescu'nun hocalık kariyerini Galatasaray'da noktalamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak gelebilecek bir teklife "evet ya da hayır" demeden önce Başkan Özbek'in sunabileceği projeyi dinlemek istiyor.

Sonrasında ise, ekibinin nasıl kurulacağı ve sözleşme gibi detaylar konuşulacak. Bütün bunlar öncesinde ise Luce, İgor Tudor'la kesin olarak yollar ayrılmadan masaya oturmak istemiyor.

ORTAM KORKUTUYOR

Mircea Lucescu cephesinden olumlu mesajlar gelse de Rumen hocanın, Galatasaray'a dönme konusunda büyük bir kararsızlık yaşadığı belirtiliyor. Türkiye'deki imajını yıkmak istemeyen Luce'nin taraftarın küslüğü, Başkan'ın istenmemesi ve transfer konusunda yapılan hatalar yüzünden Galatasaray'da görev alıp almama konusunda ciddi git geller yaşadığı ifade ediliyor.

Rumen futbolunun efsane isimlerinden Dan Petrescu, Mircea Lucescu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Pro Sport'a konuşan Rumen teknik adam, "Lucescu, Galatasaray'a dönecek. Bu çok doğal bir transfer olur. Çünkü, Mircea, İstanbul'u evi gibi görüyor" dedi.

Lucescu'nun görevi kabul etmeme ihtimali nedeniyle Başkan Dursun Özbek'in bir süredir Fransız teknik adam Claude Puel ile dirsek temasında olduğu iddia edildi. Takımdaki Fransa Ligi tecrübesi olan oyuncularla anlaşması ve Premier Lig tecrübesi nedeniyle 55 yaşındaki teknik adama takımı teslim etme konusunda ciddi ciddi hamleler yapıldığı gelen bilgiler arasında.

Sabah