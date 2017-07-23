Igor Tudorun yerine o geliyor!

Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Östersunds’a elenerek Avrupa’ya erken veda etmenin şokunu henüz üzerinden atamayan Galatasaray’da, başkan Dursun Özbek duruma el koyuyor.
Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Ronaldo, geçen sezon aldığı Ballon d'Or için bu sezonda savaşacağını söyledi.
Bir transfer daha resmen açıklandı

Bir transfer daha resmen açıklandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekiplerinden New York Liberty´de forma giyen Kia Vaughn´ı renklerine bağladı.
Muslera'da son dakika! Teklif var

Muslera'da son dakika! Teklif var

Galatasaray ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera için İtalya’dan bir transfer iddiası geldi. Buna göre Napoli, Muslera’yı takıma kazandırmak istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marko Guduric, sağlık kontrolünden geçti.
Mitrovic için Beşiktaş'a şaka gibi teklif!

Mitrovic için Beşiktaş'a şaka gibi teklif!

Hırvat futbolcu için teklifleri değerlendirmeye başlayan Kara Kartal’a, 23 yaşındaki oyuncunun cephesinden şok bir öneri geldi.
Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Transfer yapabilmek adına oyuncu satması gereken sarı lacivertli yönetim, Rus futbolcu Neustadter için Spartak Moskova’dan gelen teklifi reddetti.
Lucescu'dan G.Saray'a açık kapı!

Lucescu'dan G.Saray'a açık kapı!

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, özel açıklamalarda bulundu.

Igor Tudor'un yerine o geliyor!

Östersunds karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından hiç kimse Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne 2. Turda veda etmesini beklemiyordu. Ancak dağ fare doğurdu ve genleri bu tür başarılarla dolu sarı-kırmızılı ekip, 35 bin kişilik taraftarının verdiği dest

Igor Tudorun yerine o geliyor!

Taraftarlar faturayı yönetimin yanı sıra geldiğinden bu yana takımı harekete geçiremeyen teknik direktör Igor Tudor'a kesti. Sarı-kırmızılılar Hırvat hocayı "Persona non grata-İstenmeyen adam" ilan etti.

Henüz zaman varken Tudor'la yolların ayrılmasını isteyen taraftarların takımın başında görmek istedikleri hocaların başında Mircea Lucescu geliyor.

Rumen teknik adam için Twitter'da "#carelucescu" hashtag'ı ile kampanya başlatılırken "Takım Tudor gibi geçimsiz bir hocanın elinden alınıp Lucescu gibi futbol zekası yüksek birine teslim edilmeli" yorumları yapıldı.

LUCE PROJEYİ DİNLEYECEK

İtalya'da, Milano yakınlarındaki evinde tatil yapan Mircea Lucescu'nun hocalık kariyerini Galatasaray'da noktalamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak gelebilecek bir teklife "evet ya da hayır" demeden önce Başkan Özbek'in sunabileceği projeyi dinlemek istiyor.

Sonrasında ise, ekibinin nasıl kurulacağı ve sözleşme gibi detaylar konuşulacak. Bütün bunlar öncesinde ise Luce, İgor Tudor'la kesin olarak yollar ayrılmadan masaya oturmak istemiyor.

ORTAM KORKUTUYOR

Mircea Lucescu cephesinden olumlu mesajlar gelse de Rumen hocanın, Galatasaray'a dönme konusunda büyük bir kararsızlık yaşadığı belirtiliyor. Türkiye'deki imajını yıkmak istemeyen Luce'nin taraftarın küslüğü, Başkan'ın istenmemesi ve transfer konusunda yapılan hatalar yüzünden Galatasaray'da görev alıp almama konusunda ciddi git geller yaşadığı ifade ediliyor.

Rumen futbolunun efsane isimlerinden Dan Petrescu, Mircea Lucescu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Pro Sport'a konuşan Rumen teknik adam, "Lucescu, Galatasaray'a dönecek. Bu çok doğal bir transfer olur. Çünkü, Mircea, İstanbul'u evi gibi görüyor" dedi.

Lucescu'nun görevi kabul etmeme ihtimali nedeniyle Başkan Dursun Özbek'in bir süredir Fransız teknik adam Claude Puel ile dirsek temasında olduğu iddia edildi. Takımdaki Fransa Ligi tecrübesi olan oyuncularla anlaşması ve Premier Lig tecrübesi nedeniyle 55 yaşındaki teknik adama takımı teslim etme konusunda ciddi ciddi hamleler yapıldığı gelen bilgiler arasında.

Bir süper yıldız daha Galatasaray'da!

Bir süper yıldız daha Galatasaray'da!

Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Paris'teki bir otelde transfer bitirildi!

Paris'teki bir otelde transfer bitirildi!


 

Sabah

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Igor Tudorun yerine o geliyor!

Igor Tudor'un yerine o geliyor!

Östersunds karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından hiç kimse Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne 2. Turda veda etmesini beklemiyordu. Ancak dağ fare doğurdu ve genleri bu tür başarılarla dolu sarı-kırmızılı ekip, 35 bin kişilik taraftarının verdiği dest
Bir süper yıldız daha Galatasarayda!

Bir süper yıldız daha Galatasaray'da!

İngiliz basınına göre Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı orta sahası Fernando ile 9 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Başkan, Tudordan hesap soracak

Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Östersunds’a elenerek Avrupa’ya erken veda etmenin şokunu henüz üzerinden atamayan Galatasaray’da, başkan Dursun Özbek duruma el koyuyor.
Paristeki bir otelde transfer bitirildi!

Paris'teki bir otelde transfer bitirildi!

Transferde yeniden gaza basan Galatasaray'da yönetim, dün akşam Paris'te bir otelde, Feghouli'nin menajeri ile bir araya geldi.
Igor Tudordan çıldırtan açıklama: Bu sene bizim için mükemmel geçecek

Igor Tudor'dan çıldırtan açıklama: "Bu sene bizim için mükemmel geçecek"

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, Östersunds'a elenmelerini değerlendirirken maç sonu ilginç açıklamalarda bulundu, "Bu sene bizim için mükemmel geçecek" dedi. Hırvat teknik adam ayrıca istifa etmeyeceğini de söyledi.
Östersunds hocası bile inanamadı!

Östersunds hocası bile inanamadı!

Östersunds teknik direktörü Graham Potter, Galatasaray'ı elemelerini değerlendirdi, "Bu bizim için bir rüya gibi" dedi.
Medipol Başakşehirden Galatasaraya gönderme!

Medipol Başakşehir'den Galatasaray'a gönderme!

Galatasaray – Östersunds maçının ardından Başakşehir kulübü sosyal medyadan Galatasaray'a göndermede bulundu.
İkinci Tromsö vakası! Cimbom köy takımına elendi!

İkinci Tromsö vakası! Cimbom köy takımına elendi!

Galatasaray, tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkan köy takımı tabiri kullanılan Östersunds'a, iki ayaklı mücadelelerin sonrasında elenerek taraftarını kahretti.
Volkan Şen ezeli rakibe gitti! İşte alacağı ücret

Volkan Şen ezeli rakibe gitti! İşte alacağı ücret

Fenerbahçe ile yollarını ayıran yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple anlaştı. Volkan Şen, Cimbom’dan yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret ve 1 milyon euro imza parası alacak.
Muslerada son dakika! Teklif var

Muslera'da son dakika! Teklif var

Galatasaray ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera için İtalya’dan bir transfer iddiası geldi. Buna göre Napoli, Muslera’yı takıma kazandırmak istiyor.
Belhanda ve Eren Derdiyok Östersunds maçını kaçırabilir

Belhanda ve Eren Derdiyok Östersunds maçını kaçırabilir

Galatasaray'da sakatların durumu belli oldu....
Semih Kayaya sürpriz talip

Semih Kaya'ya sürpriz talip

Galatasaray alt yapısında yetişen ve uzun süredir Sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya'ya, Çekya'nın Sparta Prag takımı talip...
Sabri Sarıoğlunun yeni takımı belli oluyor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'la transfer görüşmesi gerçekleştireceği öğrenildi....
Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

Galatasaray'a imza atması an meselesi olan Gomis sarı-kırmızılı takım ile ilgili konuştu....
Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Galatasaray'ın rakibinin de hangi...
Dursun Özbek Ünal Aysalın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Dursun Özbek Ünal Aysal'ın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayında Bruma'nın 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olduğunu açıkladı. Ancak KAP'a...