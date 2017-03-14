Igor Tudorun transfer listesinin tepesinde o var!

Karabükspor’u çalıştırdığı dönemde Adem Büyük’ü yakın takibe alan teknik direktör İgor Tudor’un, yeni sezon için Kasımpaşalı futbolcuyu, transfer listesinin 1 numarasına yazdığı kaydedildi.

Sezon sonunda Lukas Podolski'ye veda edecek olan Galatasaray yönetimi, hücum hattına en az iki takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör İgor Tudor'un yedek kulübesi için düşündüğü forvet alternatifinin Kasımpaşa'nın yıldızı Adem Büyük olduğu öğrenildi.

Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde Adem'i takibe alan teknik direktör Tudor'un, yeni sezon planlamasında Kasımpaşalı futbolcuyu listenin bir numarasına yazdığı kaydedildi. Hücum hattında, ileri üçlüde göbekte ve iki kanatta görev yapabilen Adem Büyük'ün kulübüyle olan sözleşmesi 2018'de bitiyor. Galatasaray'ın Donk ve Eren Derdiyok transferlerinde iyi ilişkiler kurduğu Kasımpaşa ile sezon sonu Adem için masaya oturması bekleniyor.

Sabah