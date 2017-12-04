Igor Tudorun sonunu getiren sözler

Beşiktaş maçından sonra taraftar, camia ve kulüp içerisinde bazı yöneticiler tarafından istifası istenen Igor Tudor’un hesabı kesildi.

Derbide alınan 3-0’lık mağlubiyetin yanı sıra Beşiktaş’ın tarihi farkı kaçırması Dursun Özbek ve kurmaylarını çıldırtırken, başkanın Hırvat teknik adamla kritik bir toplantı yaptığı, Tudor’un alınan ağır mağlubiyetin faturasını 3 futbolcuya keserek sorumluluğu üstünden atmaya çalıştığı öğrenildi.

Muslera, Belhanda ve Garry Rodrigues’in performansları yüzünden Beşiktaş maçını kaybettiklerini öne süren Igor Tudor, toplantıda Başkan Dursun Özbek’in bir hayli tepkisini çekerken, masada bulunan bazı yöneticilerin ‘Tudor hesabı hep birilerine kesiyor, kendisinde kesinlikle bir sorun ya da hata aramıyor’ dediği belirtildi. Kritik görüşmeden sonra Tudor’un hesabını kesen Dursun Özbek, genç çalıştırıcının sözleşmesinde yer alan ‘400 bin euroluk’ tazminatı ödemeyi kabul ederken, Özbek’in ‘Yolları ayırmayı düşünmüyordum ama her mağlubiyetten sonra Tudor’un suçu birilerine atmasını artık kabul edemem, hoca eğer burada özeleştiri yapsaydı bunu da kabul edebilirdim fakat Tudor bu savunmayla resmen intihar etti’ ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yaşanan son gelişmeler üzerine Fatih Terim’in resmi olarak ‘Galatasaray Tudor’la yollarını ayrılmıştır’ açıklamasını beklediği ifade edildi.

STAR