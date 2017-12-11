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Igor Tudor'un elindeki o kitap dikkat çekti

Galatasaray'da 4-2 kazanılan Akhisarspor maçının ardından gözler yine Igor Tudor'un üzerindeydi. Hırvat teknik adamın maç sonu elindeki kitap gözlerden kaçmadı.

Igor Tudorun elindeki o kitap dikkat çekti

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor son dönemde en çok tartışılan isimlerin başında geliyor. Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceği adeta pamuk ipliğine bağlı. Her maçtan önce kaybederse gönderileceği konuşuluyor.

En son alınan ağır Beşiktaş mağlubiyetinden sonra oynanancak Akhisarspor maçı da Hırvat teknik adam için bu havada geçti. Neyse ki Galatasaray 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak Tudor'a derin bir nefes aldırdı.

Maç çıkışı elindeydi…

39 yaşındaki genç teknik adamın maçta sonra elinde olan bir kitap ise gözlerden kaçmadı. Anlaşılan o ki Tudor bu aralar İngiliz yazar Matthew Syed'in "Black Box Thinking" kitabını okuyor. Kitap genel olarak başarılı birey ve kurumların büyük hatalarla nasıl başa çıktığını ve izleyen dönemde nasıl toparlandıklarını antalıyor.

Hırvat teknik adamın bu kitabı okuması yaptığı hataların farkında olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı. Bu arada Tudor, "Black Box Thinking" kitabının Hırvatça çevirisini okuyor. Kitabın Türkçe çevirisi ise yok. Şimdilik İngilizce olanı 42 TL'ye satılıyor.

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