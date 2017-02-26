Igor Tudorun derbi 11i belli oldu!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Messi'ye tam 115 milyon euro!

Messi'ye tam 115 milyon euro!

Premier Lig kulüplerinden Manchester City gelecek sezon için ilk, belki de tek hedefini belirledi: Barcelona ve dünya futbolunun 1 numaralı yıldızı Lionel Messi.

Igor Tudor'un derbi 11'i belli oldu!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, hafta boyunca yaptığı yoğun derbi mesaisiyle Beşiktaş maçına çıkacak ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.

Igor Tudorun derbi 11i belli oldu!

Hafta boyunca adeta Florya'ya kapanan Igor Tudor, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahaya çıkacağı 11'i denedi.

Hırvat teknik adam, öncelikle takımın kondisyonu ve savunma kurgusu üzerine yoğunlaşırken diğer yandan da sahaya süreceği 11'i oluşturdu.

Kalede Muslera'nın forması garanti olurken asıl mesele olan savunmayı sürekli oyuncu değişiklikleriyle deneyen Tudor; tecrübeli ve sakatlıkları düzelen isimleri ön plana çıkararak Sabri, Chedjou, Hakan Balta ve Carole dörtlüsünde karar kıldı.

Bruma yeniden 11'de...

Beşiktaş'ın orta sahadaki pas trafiğini de engellemek isteyen Tudor, ön liberoda yine Selçuk İnan ve Nigel de Jong ikilisine görev verecek.

Takımın hücumdaki organizatörü ise sakatlıktan kurtulan Wesley Sneijder olacak. Kanatlarda takımın en golcü ismi Yasin Öztekin ile birlikte geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen Bruma forma giyecek.

Tudor'un özellikle Bruma ile hafta içinde özel görüşmeler yaparak genç yıldızı bu maça hazırladığı da gelen haberler arasında.

Forvette Podolski

En ileri uçta ise şutları ve tecrübesine çok güvendiği Lukas Podolski'yi oynatacak olan Tudor, Eren Derdiyok'u kulübede hamle oyuncusu olarak değerlendirecek.

İşte Igor Tudor'un Beşiktaş karşısında sahaya sürmeyi düşündüğü 11:

Muslera-Sabri, Chedjou, Hakan Balta, Carole-Selçuk, Nigel de Jong-Yasin, Sneijder, Bruma-Podolski

Igor Tudor zafer planını belirledi

Igor Tudor zafer planını belirledi

TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

Derbiye sürpriz yorumcu!

Derbiye sürpriz yorumcu!


Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Igor Tudorun derbi 11i belli oldu!

Igor Tudor'un derbi 11'i belli oldu!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, hafta boyunca yaptığı yoğun derbi mesaisiyle Beşiktaş maçına çıkacak ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.
Igor Tudor zafer planını belirledi

Igor Tudor zafer planını belirledi

Hafta boyunca takıma kondisyon yüklemesi yapan ve çalışmaların büyük çoğunluğunu savunma hattına ayıran Hırvat teknik adam, derbiye hızlı başlamasını beklediği Kartal’ın rüzgârını ilk yarım saatte dindirip, ardından Poldi, Wesley ve Bruma üçlüsüyle işi bi
TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

Beşiktaş derbisine taraftarın ilgisi büyük... Şu ana kadar satılan bilet sayısının 22 bini geçtiği öğrenildi.
Derbiye sürpriz yorumcu!

Derbiye sürpriz yorumcu!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak derbiyi 4K teknolojisiyle yayınlayacak olan beINSPORTS, yorumcu olarak da efsane Fransız futbolcu Marcel Desailly’yi Türkiye’ye getiriyor.
Dev derbinin hakemi belli oldu!

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu kritik 90 dakikayı ise Bülent Yıldırım yönetecek.
Galatasarayda sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Brumanın cezası belli oldu!

Bruma'nın cezası belli oldu!

Galatasaray Yönetimi, Çaykur Rizespor maçı öncesi disiplinsiz davranışlarda bulunan Bruma'ya 70 bin Euro para cezası verdi.
Vincent Janssen Galatasarayı reddettiğini açıkladı!

Vincent Janssen Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Brumada son dakika!

Bruma'da son dakika!

Galatasaray yönetimi Rizespor deplasmanına gitmek isteyen Bruma'ya para cezası kesme kararı aldı.
Abdurrahim Albayrak: Başkanlık için hazırlanıyorum

Abdurrahim Albayrak: "Başkanlık için hazırlanıyorum"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, başkanlık için hazırlandığını ve kafasında 4 hoca adayının olduğunu açıkladı.
Hamit Altıntop: Oynamak istemiyordum ancak...

Hamit Altıntop: "Oynamak istemiyordum ancak..."

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hamit Altıntop, Alman basınına konuştu. Hamit, Galatasaray'da kendisine inanmadığını bu yüzden oynamak istemediğini söyledi....
Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

Igor Tudor'un imza töreni sırasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş maçının pazartesi gününe alınmasına büyük tepki...
Tudordan yönetime: Sabri hala oynuyor mu?

Tudor'dan yönetime: "Sabri hala oynuyor mu?"

Galatasaray’ın yeni hocası Igor Tudor bugün Florya’da akşam yapılacak idmana çıkmadan önce yöneticilerle bir araya geldi....
Lassana Diarrada son dakika!

Lassana Diarra'da son dakika!

Galatasaray'ın çok isteyip kadrosuna katamadığı Lassana Diarra, Marsilya'dan ayrılıyor....
Karşınızda yeni 10 numara

Karşınızda yeni 10 numara

Sakatlık problemi yaşayan Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Selçuk İnan’ın yerlerine Garry Rodrigues, Martin Linnes ve Tolga...
Galatasarayda FETÖ operasyonu!

Galatasaray'da FETÖ operasyonu!

Galatasaray’ın gelecek ay yapılacak Mali Genel Kurul’unda FETÖ soruşturmasında adları geçen Hakan Şükür, Arif Erdem, Şahabettin Harput...