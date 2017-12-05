Igor Tudorla yollar ayrılıyor mu? Başkan açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Özbek şöyle konuştu:

''Rutin yönetim toplantımız vardı. Toplantıyı bitirdik, dağılıyoruz şimdi. Rutin konuları konuştuk. Gündemdeki konulardan birisi de kulübümüzün son maçlarda gösterdiği performans. Hem taraftarımızı hem de yönetim kurulunu oldukça üzdü. Yapmamız gereken, hatalarımızı tespit etmek ve bu hataları tekrar etmemek. Eğer teknik ekibin bir hatası varsa, dikkatini çekerek gitmeye devam etmek.

''ANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Antrenör değişikliği söz konusu değildir. Dikkati çekilmek üzere yolumuza devam edeceğiz. 9 puan öndeyken ezeli rakiplerimizden şu an 3 puan öndeyiz. Şampiyonluğun en ciddi adaylarından birisiyiz. Lig uzun bir maraton ve performans değişikliği olabilir. Sil baştan yapıp, antrenör değişikliğinin olumlu olacağını düşünmüyorum. Sadece ben değil, tüm yönetim kurulu böyle düşünüyor.

Sayın Tudor'un lig başında gösterdiği performans çok iyiydi. Araştırdığımız konu zaten bu. Yapılan hatalar neyse, bir daha yapılmamasını sağlamak. Taraftarın özlediği, sezon başındaki Galatasaray'ı tekrar izlettirmeye çalışacağız. Bazen, hatalar yapılabiliyor. Hatalardan ders çıkarmak gerekiyor. Bugün yaptığımız görüşmelerde gördük ki takımın şampiyonluğa olan inancı tam. Biz gereğini yapıyoruz.

Bizim bir takımımız ve antrenörümüz var. 8-9 hafta gösterdiğimiz çok iyi performansı tekrar göstermek istiyoruz. Şampiyonluğa inanan bir takım ve taraftar var. Kimse tereddüde düşmesin. Taraftara da çağrım var. Aynı desteği göstermeleri gerekiyor.

Sayın Terim de görüşme olmadığını söyledi. Böyle bir gelişme olmadı. Hem teknik direktöre hem de futbolculara olan güvenimiz tam. Bazı maçlarda hatalar yapılmış olabilir ama yapmamız gereken bu hataların üstesinden gelmek.

Bizi ve taraftarımızı üzen sonuçlar oldu. Ama çok iyi performans gösterdiğimiz maçlarda oldu. Orada da aynı teknik direktör ve futbolcular var. Yapmamız gereken şey, kötü maçlardan ders çıkarmak. Gerekli ikazlar yapılıyor.''

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