Igor Tudordan Sneijderi kızdıran karar!

Sneijder'in kilolu haline tepki gösteren Igor Tudor, "O göbekle koşamaz, nasıl oynatayım" diyerek çift idman koydu. Bu karar Sneijder'i kızdırdı.

Igor Tudor'un Galatasaray'ın yıldız ismi Wesley Sneijder'e kilosundan dolayı çift idman vermesi Hollandalı oyuncuyu kızdırdı. "Sakatım" diyerek tribüne çıkan Sneijder için Hollanda basını da "İkili arasındaki ilişki buz gibi. Yaza Sneijder gider" iddiasını ortaya attı.

Galatasaray'da 7 farklı teknik direktörle çalışan Sneijder yine sorun haline geldi. 2013 Ocak'ta Ünal Aysal tarafından transfer edilen Sneijder, ilk sezonunda Fatih Terim'e kriz çıkarttı.

Hollandalı'ya oturmuş takımda yer bulamayan Terim, sol kanada itti. Sneijder da Terim'in odasına çıkıp, "Solda oynayamam" diye istekte bulundu. Terim, kendi stili ile sorunu çözdü ancak sonraki dönemde Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Riekerink, hep Sneijder'i idare etti. Tudor'un gelişi ile ipler yine koptu.

Sabah