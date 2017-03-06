Tudor'dan Sneijder'i kızdıran karar!

Tudor'dan Sneijder'i kızdıran karar!

Sneijder'in kilolu haline tepki gösteren Igor Tudor, "O göbekle koşamaz, nasıl oynatayım" diyerek çift idman koydu. Bu karar Sneijder'i kızdırdı.
Yeni hoca Tayfun Korkut oldu!

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Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket!

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Visca çıldırdı! Tam 42.5 katı...

Visca çıldırdı! Tam 42.5 katı...

Golleri ve asistleriyle Başakşehir'i sırtlayan Edin Visca'nın her geçen gün yükselen grafiği dikkat çekiyor. 200 bin Euro'ya (788 bin TL) Baykuşlar'a gelen Boşnak futbolcunun şimdiki bonservisi geldiği günün 42.5 katına yükseldi.
"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

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Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, önemli açıklamalar yaptı. Vural, Sivasspor'a gitmeden önce Beşiktaş'la anlaştığını ifade etti.
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Resmen açıkladılar! Seneye yok!

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.

Igor Tudor'dan Sneijder'i kızdıran karar!

Sneijder'in kilolu haline tepki gösteren Igor Tudor, "O göbekle koşamaz, nasıl oynatayım" diyerek çift idman koydu. Bu karar Sneijder'i kızdırdı.

Igor Tudordan Sneijderi kızdıran karar!

Igor Tudor'un Galatasaray'ın yıldız ismi Wesley Sneijder'e kilosundan dolayı çift idman vermesi Hollandalı oyuncuyu kızdırdı. "Sakatım" diyerek tribüne çıkan Sneijder için Hollanda basını da "İkili arasındaki ilişki buz gibi. Yaza Sneijder gider" iddiasını ortaya attı.

Galatasaray'da 7 farklı teknik direktörle çalışan Sneijder yine sorun haline geldi. 2013 Ocak'ta Ünal Aysal tarafından transfer edilen Sneijder, ilk sezonunda Fatih Terim'e kriz çıkarttı.

Hollandalı'ya oturmuş takımda yer bulamayan Terim, sol kanada itti. Sneijder da Terim'in odasına çıkıp, "Solda oynayamam" diye istekte bulundu. Terim, kendi stili ile sorunu çözdü ancak sonraki dönemde Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Riekerink, hep Sneijder'i idare etti. Tudor'un gelişi ile ipler yine koptu.

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Galatasaray'da Sneijder depremi!

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Igor Tudordan Sneijderi kızdıran karar!

Igor Tudor'dan Sneijder'i kızdıran karar!

Sneijder'in kilolu haline tepki gösteren Igor Tudor, "O göbekle koşamaz, nasıl oynatayım" diyerek çift idman koydu. Bu karar Sneijder'i kızdırdı.
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