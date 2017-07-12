Igor Tudordan Östersunds maçı öncesi Wesley Sneijder açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecekleri Östersunds karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Tudor, merak edilen Sneijder konusuna da değindi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecekler Östersunds karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Igor Tudor merak edilen Wesley Sneijder konusuna da değinerek görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

İşte Tudor'un basın toplantısı:

"Defansip ve ofansif olarak iyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Özel bir durumun içerisindeyiz. Sezon geç bitti ve erken açtık. Sıcak bir yerden soğuk bir yere geliyoruz. O yüzden bunun dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Zemin nasıl olursa olsun 11'e 11 oynuyoruz. Antrenmanalarda sahaya alışmaya çalışıyoruz. Kuradan önce rakip ile ilgili çok bilgili değildik. Kuradan sonra baya bir bilgi edinme şansı buldum. Maçlarını izledik. Zor bir maça çıkacağız.

Belhanda oynayacak mı?

Son hazırlık maçı şanssız oldu bizim 2 sakat verdik. Belhanda'nın oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz.

"Sezon maçı kampından bahsetmek çok doğru olmaz. Bu maçtan ötürü istediğimiz gibi bir sezon kampı geçiremedik. Önümüzdeki zamanlarda aramıza katılacak yeni arkadaşlar olacaktır. Şu an elimizde olan takım kalitesi de turu geçmek için yeterli olacaktır. "

"Sneijder ile görüşülüyor"

"Kulüp ve oyuncu görüşüyor. Eminim oyuncu için en iyisi olacaktır. Şu an maçı düşünüyorum."