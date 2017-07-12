Igor Tudordan Östersunds maçı öncesi Wesley Sneijder açıklaması

Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Lille'in sağ beki Sebastien Corchia, Sevilla'ya transfer oldu.
Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

Sivasspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Cavana için harekete geçti.
Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Tolga Zengin’i düşünüyor. Teknik direktör Tamer Tuna, Beşiktaş’tan öğrencisine bizzat teklifte bulunacak.
Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, tercihinin takımda kalmaktan yana olduğunu belirtti.
Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

FIFA tarafından 2018 ocak ayına kadar transfer yasağı olan Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun en tartışmalı transferlerinden birini gerçekleştirdi.
Bilic Süper Lig'den bir yıldızı daha kaptı

Bilic Süper Lig'den bir yıldızı daha kaptı

Osmanlıspor, son dönemlerde ismi büyük kulüplerle anılan Badou Ndiaye konusunda West Ham United ile anlaşmaya vardı.
Aboubakar'dan Beşiktaş'ı şok eden açıklama!

Aboubakar'dan Beşiktaş'ı şok eden açıklama!

Porto ile idmanlara başlayan Vincent Aboubakar geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu

James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez'i 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

Igor Tudor'dan Östersunds maçı öncesi Wesley Sneijder açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecekleri Östersunds karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Tudor, merak edilen Sneijder konusuna da değindi.

Igor Tudordan Östersunds maçı öncesi Wesley Sneijder açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecekler Östersunds karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Igor Tudor merak edilen Wesley Sneijder konusuna da değinerek görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

İşte Tudor'un basın toplantısı:

"Defansip ve ofansif olarak iyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Özel bir durumun içerisindeyiz. Sezon geç bitti ve erken açtık.  Sıcak bir yerden soğuk bir yere geliyoruz. O yüzden bunun dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Zemin nasıl olursa olsun 11'e 11 oynuyoruz. Antrenmanalarda sahaya alışmaya çalışıyoruz. Kuradan önce rakip ile ilgili çok bilgili değildik. Kuradan sonra baya bir bilgi edinme şansı buldum. Maçlarını izledik. Zor bir maça çıkacağız.

Belhanda oynayacak mı?

Son hazırlık maçı şanssız oldu bizim 2 sakat verdik. Belhanda'nın oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz.

"Sezon maçı kampından bahsetmek çok doğru olmaz. Bu maçtan ötürü istediğimiz gibi bir sezon kampı geçiremedik. Önümüzdeki zamanlarda aramıza katılacak yeni arkadaşlar olacaktır. Şu an elimizde olan takım kalitesi de turu geçmek için yeterli olacaktır. "

"Sneijder ile görüşülüyor"

"Kulüp ve oyuncu görüşüyor. Eminim oyuncu için en iyisi olacaktır. Şu an maçı düşünüyorum."

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Beşiktaş'tan UEFA'ya çok sert tepki!

Beşiktaş'tan UEFA'ya çok sert tepki!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Igor Tudordan Östersunds maçı öncesi Wesley Sneijder açıklaması

Igor Tudor'dan Östersunds maçı öncesi Wesley Sneijder açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecekleri Östersunds karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Tudor, merak edilen Sneijder konusuna da değindi.
Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray, İsveç'in Östersunds takımıyla eşleşti.
Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Galatasaray'ın rakibinin de hangi eşleşmeden geleceği bu kura çekiminde belli olacak.
Beşiktaştan UEFAya çok sert tepki!

Beşiktaş'tan UEFA'ya çok sert tepki!

Beşiktaş yönetimi, UEFA'nın Lyon - Beşiktaş maçı için verdiği "2 yıl içinde benzer olayların tekrarlaması durumunda 1 yıl men cezası" kararını skandal bir karar olarak yorumladı ve tahkime gideceğini açıkladı.
UEFAdan Beşiktaş ve Lyona 1er yıl men cezası!

UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon'a 1'er yıl men cezası!

UEFA disiplin kurulu şok bir karar verdi. Beşiktaş'a ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdi.
Lyondan flaş karar! İstanbula taraftar gelecek mi?

Lyon'dan flaş karar! İstanbul'a taraftar gelecek mi?

Lyon Kulübü, karar değiştirdi ve 2 gün sonra Beşiktaş'la oynayacakları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçına taraftar getirme kararı aldı.
Beşiktaşta Quaresma sevinci

Beşiktaş'ta Quaresma sevinci

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. maçında Lyon ile Perşembe akşamı oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Lyonun Beşiktaş kadrosu belli oldu!

Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu!

Perşembe günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Olympique Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu. İlk maçta forma giyen Arjantinli savunmacı kadroda yok!
Biletler 5 dakika içinde tükendi!

Biletler 5 dakika içinde tükendi!

Beşiktaş taraftarı, perşembe günü oynanacak olan Olympique Lyon maçının biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketti!
Beşiktaşa Lyon maçı öncesi iki kötü haber birden!

Beşiktaş'a Lyon maçı öncesi iki kötü haber birden!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında 20 Nisan Perşembe günü Fransa temsilcisi Olympique Lyon’u konuk edecek Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına tekrar başladı.
Fransız basını: Önce Lyon taraftarı Beşiktaş seyircisine saldırdı

Fransız basını: "Önce Lyon taraftarı Beşiktaş seyircisine saldırdı"

Günlük spor gazetesi l'Equipe çıkan olaylardan her iki takımın taraftarlarının da sorumlu olduğunu yazdı....
Lyona ağır ceza!

Lyon'a ağır ceza!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında oynayacağı Lyon maçı öncesi yaşanan taraftar olayları, Fransız kulübüne...
Lyon hocası: İstanbul için şu an endişeli değilim

Lyon hocası: "İstanbul için şu an endişeli değilim"

Olympique Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ı 2-1 yendikleri maç öncesinde yaşanan olaylara rağmen...
TRT spikeri özür dilemek zorunda kaldı!

TRT spikeri özür dilemek zorunda kaldı!

Beşiktaş’ın Lyon’a 2-1 mağlup olduğu Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçının öncesinde yaşanan olayları aktarırken bölgede Ermenilerin...
Lyon Başkanı: Beşiktaş taraftarına engel olamadık

Lyon Başkanı: "Beşiktaş taraftarına engel olamadık"

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak Lyon'da başkan Aulas, Parc OL'deki ilk maç için 15...
Lyon - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Lyon - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....