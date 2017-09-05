Igor Tudordan olay karar!

Galatasaray'ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, Kwadwo Asamoah transferinin son dakikada gerçekleşmemesinin ardından yeni bir karar aldı.

Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün ile bir araya gelen Tudor, transfer dönemi kapanana kadar aranan isim bulunmazsa planını çizdiğini aktardı.

Juventus'un Asamaoah'ı Avrupa'da yapılacak futbol organizasyonları çerçevesinde kadroya dahil etmesi sarı kırmızılılarda sol bek hayallerini suya düşürdü. Bu gelişmenin ardından yeni bir rota çizen Aslan'dan sol beke takım içinden bir isim geçecek.

Eyüpspor ile oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan ve sol bekte görev yapan Tarık Çamdal, Hırvat hocadan geçer not aldı. Sarı kırmızılılarda artık sol bekte Linnes ile birlikte Tarık Çamdal değerlendirilecek. İkiliden durumu iyi olan formayı kapacak.

Hürriyet