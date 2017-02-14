Igor Tudordan ilk açıklama!

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, asbaşkan Tolga Gül'e takımdan ayrılıp Galatasaray'a gideceğini açıkladı.

Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, İHA’ya yaptığı açıklamada, Tudor’un takımdan ayrılacağını doğrulayarak, “Kendisi Asbaşkanımız Tolga Gül’e yarın sabah ayrılacağını, Galatasaray ile anlaştığını söylemiş” dedi.

Gül, "Tudor bize Galatasaray ile anlaştığını söyleyerek, 'İsterseniz antrenmana çıkayım, isterseniz çıkmayayım' dedi. Ben de Kulüp Başkanımız Ferudun Tankut'u aradım. Başkanımız, 'Şu anda bizim sözleşmeli hocamız. Tabii ki antrenmana çıkacak' dedi. Bunun üzerine Tudor, takımın başında antrenmana çıktı. Kendisi yarın sabah kentten ayrılacağını ve akşam Galatasaray'ın başında antrenmana çıkacağını bize söyledi" diye konuştu.

Tolga Gül, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacakları maçta takımın başında alt yapı antrenörü Levent Açıkgöz'ün yer alacağını açıkladı.