Igor Tudordan çıldırtan açıklama: Bu sene bizim için mükemmel geçecek

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, Östersunds'a elenmelerini değerlendirirken maç sonu ilginç açıklamalarda bulundu, "Bu sene bizim için mükemmel geçecek" dedi. Hırvat teknik adam ayrıca istifa etmeyeceğini de söyledi.

Galatasaray, Östersunds'a şok bir şekilde elenip taraftarını adeta çileden çıkarırken, Hırvat teknik adam Igor Tudor karşılaşma sonunda ilginç ve bir o kadar da tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

Tudor, "Yeni bir takım kuruyoruz. Takıma yeni arkadaşlarımız da katılacak. Bu sene bizim için mükemmel geçecek" dedi.

Tudor'un açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle bugün aldığımız sonuçtan ötürü üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Taraftarımızdan özür diliyorum. Bugün stada bizi desteklemek için gelmişlerdi. Futbolcular da inanılmaz üzgünler. Belki şu an bu sözler iyi gelmeyebilir ama futbolcularım bugün ellerinden gelenin en iyisini yaptılar.

Bu karşılaşma bir ay sonra oynansaydı sonuç çok farklı olurdu.

Yeni bir takım yapıyoruz. Kesinlikle toparlayacağız. Aramıza yeni arkadaşlarımız katılacak. Bu sene bizim için mükemmel geçecek.

"İstifa ettiğimi duymak sizi mutlu eder"

Ben bu elenmeyle ilgili bir saat konuşabilirim ama taraftar bunun sebeplerini umursamaz ve bunda da haklıdır. Ben burada 'İstifa ediyorum' desem siz belki mutlu olursunuz. Sonuçta ne olursa olsun her şeyinizi verseniz de elenen bir Galatasaray var.

Yani burada futbolu bilen insanlarız. 7 idmana çıkan oyuncularla bu maça çıktık. Bunu anlamanızı istiyorum.