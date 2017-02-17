Igor Tudordan beklenmedik kadro!

Sneijder ve Eren Derdiyok, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Bruma ve sakatlığı bulunan Carole da kadroya dahil edilmedi.

Takımın iki yıldızı Wesley Sneijder ve Eren Derdiyok, hafta sonundaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Türkiye Kupası'nda önceki hafta Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanan ve o günden bu yana takımdan ayrı olarak tedavi gören Sneijder de geçtiğimiz hafta kas ağrıları yaşamasına rağmen Kayserispor maçının kadrosunda yer alan Eren Derdiyok da Karadeniz deplasmanında yer alamayacak.

Bruma ve Carole da yok!

Ayrıca Bruma ve sakatlığı bulunan Carole da kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor karşılaşması öncesindeki kamp kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk İsmail Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.