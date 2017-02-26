Igor Tudor zafer planını belirledi

Hafta boyunca takıma kondisyon yüklemesi yapan ve çalışmaların büyük çoğunluğunu savunma hattına ayıran Hırvat teknik adam, derbiye hızlı başlamasını beklediği Kartal’ın rüzgârını ilk yarım saatte dindirip, ardından Poldi, Wesley ve Bruma üçlüsüyle işi bi

Galatasaray’da artık tüm saatler derbiye ayarlı... Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu İgor Tudor, Beşiktaş’la yarın TT Arena’da oynayacakları maçı kazanmak için taktik planını belirledi. Hafta boyunca takıma kondisyon yüklemesi yapan ve derbide 120 kilometrelik koşu mesafesi hedefleyen Hırvat hoca, en çok da savunma hattıyla ilgilendi. 3’lü ve 4’lü defans kurguları üzerine çok sayıda deneme yapan Tudor, hatları birbirine yaklaştırarak, doğru zamanda doğru kademe planıyla hata sayısını en aza indirmeyi düşünüyor.

Baskılı girişe çözüm

Bu düşünce, kritik maçın başlangıç felsefesini de oluşturuyor. Beşiktaş’ın karşılaşmaya hızlı ve baskılı bir giriş yapacağını öngören Tudor, ilk yarım saati rakibi durdurup, Kartal’ın rüzgarını dindirmeye ayıracak.

En tehlikeli üçgen!

Ardından tribün avantajını da kullanarak oyunu yetenekli ayaklarla rakip yarı sahaya yıkmayı hedefleyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, öndeki hattan Lukas Podolski, Wesley Sneijder ve Bruma’nın kuracağı üçgenlerle sonuca gitmenin hesapları içinde.

Takımla toplantı yaptı

Dünkü antrenman öncesinde de oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren Tudor’un, “Maç sırasında aceleci olmayın. Sabırlı ve disiplinli bir şekilde oynarsak sonuç istediğimiz gibi olacaktır. Ancak tek bir şeyden fire veremeyiz, o da mücadele. Sahanın her yerinde rakibimizden daha fazla koşmalı ve mücadele etmeliyiz. Topun bizde kalması için ne gerekiyorsa yapmalıyız” dediği öğrenildi.