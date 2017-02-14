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Igor Tudor tesislere geldi!

Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Igor Tudor Karabük'te ortaya çıktı!

Igor Tudor tesislere geldi!

Jan Olde Riekerink'in yerine Galatasaray Teknik Direktörü olarak görev alması beklenen Igor Tudor, Karabük'te ortaya çıktı.

Eşinin doğumu nedeniyle Hırvatistan'a gidip dönen genç teknik adam akşam idmanı için tesislere gitti.

Yurtdışında bulunan kulüp Başkanı Feridun Tankut da Hırvat hocanın tesislere gittiğini doğruladı. Yaşanacak gelişmeler herkes tarafından merak ediliyor.

Menajeri aracılığıyla Galatasaray ile anlaşan Tudor'un, bu gece İstanbul'a geçmesi ve Sarı-Kırmızılı idarecilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Taraftarlardan tepki!

Adı Galatasaray ile anılan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, takım ile birlikte akşam antrenmanı için kulüp tesislerinden çıkarak otobüse bindi. Bu sırada bir grup taraftar alkışlarla Tudor'a tepki gösterdi.

Hasan Doğan Tesisleri'ndeki sahada yapılan antrenmana Tudor, takımın başında çıktı. Tudor, antrenman öncesi sahada futbolcularla bir süre görüştü. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Tudor, bazı futbolcularla şakalaştı. Antrenmanı izleyen bir grup taraftar, 'Kaç para aldın Tudor?' tezahüratı ile teknik adama tepki gösterdi. Yaklaşık 40 dakika süren antrenmanın ardından Tudor, takım ile birlikte kulüp tesislerine geçti.

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