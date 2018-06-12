Igor Tudor Süper Lige geri dönüyor

Atiker Konyaspor'da yeni yönetimde teknik direktör belirleme çalışmaları devam ediyor.

Yapılan seçim sonucunda Atiker Konyaspor'da başkanlığa gelen Hilmi Kulluk, kolları sıvadı. İşe teknik direktörü belirleme çalışmalarını hızlandırarak başladı. Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Yeşil-Beyazlılar'da yerlide düşünülen isim Rıza Çalımbay. Ancak deneyimli hoca ile henüz bir görüşme yapılmadı. Bunun nedeni ise önceliğin yabancılarda olması.

Bu kapsamda değerlendirmelerini sürdüren yönetimin önüne flaş bir isim geldi: Nikola Jurcevic. Beşiktaş'ta Bilic'in yardımcılığını yapan Hırvat çalıştırıcıyla görüşme yapıldığı öğrenildi.

Yerlilerin teknik adamların yarısına

Görüşülen detaylarda Nikola Jurcevic'in iki yardımcısıyla geleceği, diğer ekibin ise yönetim tarafından yerli isimlerden oluşturulacağı belirtildi. Transferi de tam olarak yönetimin yapacağı ifade edildi. Alacağı ücretin ise yerli hocaların rakamlarının yarısı civarında olduğu ifade edildi.

Igor Tudor da listede

Atiker Konyaspor'un yabancı hoca listesindeki isimlerden bir tanesi de İgor Tudor... Udinese'den ayrılan genç teknik adamın da menajerler aracılığıyla Konyaspor'a önerildiği gelen haberler arasında.

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