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Igor Tudor: "Son 15-20 dakikadan mutlu değilim"

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Igor Tudor, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Igor Tudor: Son 15-20 dakikadan mutlu değilim

Hırvat çalıştırıcı şu açıklamaları yaptı:

“Bütün takımı, oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir başlangıç yaptık. Ama ne olursa olsun ligin çok başındayız. Fiziksel olarak daha başka, daha taze bir takım vardı. En büyük fark buydu. Doğru mantalite ile iyi bir oyun çıkardık. Bafe ve Lato için de çok mutluyum. Genel olarak bütün takımımı tebrik ediyorum.”

“Acı çekmekten kastım koşmak ve mücadele etmek. Son 15-20 dakikadan ötürü mutlu değilim. 2-0 öndeyken bitirecek pozisyonlar yakaladık. 3. golü atıp bitirmemiz gerekiyordu. Bu konular, anahtar konular. Daha zor maçlar bizi bekliyor. Bu konudan dolayı mutlu değilim.”

“Feghouli önemli bir sakatlıktan çıktı. Aramıza da biraz geç katıldı. Şu an için yüzde yüz hazır olması biraz daha zaman alacak. Maç sonu yapılan yenileme idmanı da programımızın bir parçası. Oynamayan arkadaşlarımız da takımımızın bir parçası. Kondisyon anlamında önemli bir idman. Yarın da izin yapacaklar.”

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