Igor Tudor ille de onu istiyor!

Hücum hattını Belhanda ve Gomis’le, savunmayı Maicon’la güçlendiren Galatasaray transferde durmuyor. Teknik direktör Igor Tudor, hem sol bek hem de ön liberoda oynayan Juventuslu Asamoah’ı ısrarla takımda görmek istiyor.

Transferde Sarı-Kırmızı şov devam ediyor... Belhanda, Gomis ve Maicon isimleriyle taraftarını coşturan Galatasaray Yönetimi, yeni takviyelere hazırlanıyor. Gündemde pek çok futbolcu olmasına rağmen teknik direktör Igor Tudor’un aklında tek bir isim var: Asamoah Kwadwo.

Tudor, daha önce de yönetime söylediği Ganalı oyuncuyu takımında görmeyi çok istiyor. Hem sol bek hem de ön libero bölgesinde görev yapan ve tam bir joker olan 29 yaşındaki yıldızın kulübü Juventus ile 1 senelik sözleşmesi kaldı. Bu nedenle bonservis şartları çok ağır değil. İtalyan devinde alternatif oyuncu konumunda bulunan Asamoah, geçen sezon ligde 18 maçta forma giydi.

İtalya çıkarması

2012’de Udinese’den Juventus’a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Asamoah konusunda önümüzdeki hafta bir hayli hareketli geçecek. Sportif direktör Cenk Ergün’ün İtalya’ya gidip hem Juventus yetkilileriyle hem de oyuncunun menajeriyle bir kez daha görüşeceği öğrenildi.