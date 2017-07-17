Igor Tudor için flaş karar! Derhal gönderilecek

Büyük umutlarla başladığı yeni sezonun ilk resmi maçında zayıf rakibi Östersunds’a 2-0 yenilerek büyük şok yaşayan G.Saray’da teknik direktör İgor Tudor’un kredisi şimdiden tükendi.

İsveç ekibiyle perşembe günü TT Stadı’nda oynanacak karşılaşmaya ‘Tudor’un kader maçı’ olarak bakan Özbek yönetimi, şimdiden B planı için kolları sıvadı.

Östersunds’a elenilmesi halinde bunu taraftarlara açıklayamayacaklarını düşünen ve camia içerisinde büyük deprem yaşanacağını bilen Sarı-Kırmızılı kurmayların, olası bir kötü sonuçta teknik direktör İgor Tudor’la derhal yollarını ayıracağı öğrenildi.

Böyle bir duruma ise hazırlıksız yakalanmak istemeyen yönetimin, yeni hoca arayışlarına da şimdiden başladıkları bildirildi.

EN BÜYÜK ADAY MIRCEA LUCESCU

Geçtiğimiz sezon Jan Olde Riekerink’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirildiğinde Sarı-Kırmızılı taraftarlardan büyük destek gören Hırvat teknik adam, Östersunds yenilgisi ve Sneijder’la yaşadığı sorun nedeniyle istenmeyen adam oldu.

Tribünlerin sezon boyunca Tudor’a karşı sergileyeceği olumsuz tutumu da düşünen G.Saray yönetiminin, taraftarların en çok istediği isim olan Mircea Lucescu için nabız yokladığı ifade edildi.

Rumen teknik adamın ikna edilememesi halinde ise Sarı-Kırmızılı idarecilerin, alternatif isimlere yöneleceği belirtildi.

Haberturk