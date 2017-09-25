Igor Tudor: Haftaya onu ilk 11de başlatacağım

Galatasaray'ın hocası Tudor, 2-1'lik Bursaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 2-1 kazandıkları Bursaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılı ekibin hocası şöyle konuştu:

"O taktiksel değişiklikteki tek amaç kazanmaktı. Tabiri caizse acı çekerek kazandık. Önemli bir galibiyet ama bazen galibiyetlerde bile ders çıkarmanız gerek. İlk 30 dakikadan sonra iyi oynamaya başladık, ikinci yarı fantastikti. Galibiyeti hak eden takımdık. Birçok pozisyona girdik. Burada kazanmak kolay değil, tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Feghouli üst düzey bir oyuncu. Kimse unutmasın, önemli bir sakatlıktan geldi. Karabük maçında 11 başlayabilir."