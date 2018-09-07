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Igor Tudor geri dönüyor! Bizzat doğruladı

Hajduk Split'in başına geçeceği iddia edilen İgor Tudor, çıkan haberlere açıklık getirirken, eski takımına dönmeyi istediğini de dile getirdi.

Igor Tudor geri dönüyor! Bizzat doğruladı

Hajduk Split'in başına geçmesi beklenen Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, çıkan iddialarla ilgili bir açıklamada bulunurken, geçtiğimiz günlerde Hajduk başkanıyla bir görüşme yaptığını da dile getirdi.

Ligde oynadığı maçlarda henüz galibiyet alamayan ve bir maç daha kazanılmaması halinde Igor Tudor'un göreve getirilmesi beklenen Hajduk Split iddialarına yanıt veren Tudor, ''Geçtiğimiz hafta başkanla görüştük'' dedi.

Galatasaray'dan sonra kısa bir süre Udinese'de görev yapan Tudor, Hajduk iddialarına açıklık getirirken ''Bir hafta önce başkan Huljaj ve sportif direktör Bjelanovic benimle iletişime geçti. Bana teknik direktör değiştireceklerini söylediler ama böyle bir şey olmadı. Hajduk'ta problem teknik direktör değil... Ben Hajduk'a dönüp bir şeyler değiştirmeye hazırım. Ama burada en çok ihtiyacım olacak şey zaman... Bir futbol kulübü için en önemli şey zamandır'' ifadelerini kullandı.

Tudor sözlerine ''Başkana o gün de söyledim. İyi oyuncular alsanız bile, vizyon ve planınız yoksa başarı gelmez'' şeklinde devam etti.

Igor Tudor son olarak başkan ile yaptıkları son görüşmede ''Başkan ile son konuşmamızda ise bana teknik direktörleriyle yola devam etmeye karar verdiklerini söyledi'' dedi.

Fenerbahçe'nin paylaşımına Hırvatlardan sert tepki

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Fenerbahçe istedi, Bundesliga'ya gitti

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