Charlie Adam bombası!

Charlie Adam bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Stoke City oyuncusu Charlie Adam'la temasta olduğu iddia edildi.
Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isimlerden biri olan Sergei Sydorchuk'tan flaş açıklamalar geldi.
Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.
Hernanes'te son dakika!

Hernanes'te son dakika!

Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi nihayet sonuca ulaştı.
Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, gündemdeki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.
Yıllar sonra geri döndü!

Yıllar sonra geri döndü!

Teknik direktör Bülent Uygun, Gaziantepspor'la prensipte anlaştığını açıkladı. Kırmızı Siyahlı kulüp de resmi açıklamayı yaptı.
Tolgay transferi doğruladı

Tolgay transferi doğruladı

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Alanyaspor maçının ardından transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'dan İnegölspor'a!

Galatasaray'dan İnegölspor'a!

Galatasaray, genç oyuncusu Volkan Pala'nın İnegölspor'a kiralandığını açıkladı.

Igor Tudor Galatasaray'ı yalanlamadı!

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tudor, Galatasaray'dan teklif aldığı iddialarını yalanlamadı.

Igor Tudor Galatasarayı yalanlamadı!

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, istedikleri oyunu oynamakta zorlandıklarını dile getirdi.

Çaykur Rizespor’u galibiyetinden ötürü tebrik eden Tudor, "İlk yarı iyi oynamadık. Rakibimizin çok kontratağı vardı ve bir pozisyonda golü yedik. İkinci yarı daha iyi oynadık, oyunu domine ettik ama gol bulamadık. Rakibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tudor, bir gazetecinin, Galatasaray ile adının anılması ile ilgili sorusuna "Ben de gazetelerden okudum ama sezon sonuna kadar Karabükspor ile sözleşmem var. Şu anda buraya bağlıyım ve işime odaklanıyorum." şeklinde cevap verdi. Tudor, "Teklif aldınız mı?" şeklindeki soru üzerine de "Yorum yok." ifadesini kullandı.

Karabükspor bombayı patlatıyor!

Karabükspor bombayı patlatıyor!

Shakhtar transferi resmen açıkladı:

Shakhtar transferi resmen açıkladı: "Türk kulübü..."

Günün bombası: Igor Tudor

Günün bombası: Igor Tudor


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Igor Tudor Galatasarayı yalanlamadı!

Igor Tudor Galatasaray'ı yalanlamadı!

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tudor, Galatasaray'dan teklif aldığı iddialarını yalanlamadı.
Karabükspor bombayı patlatıyor!

Karabükspor bombayı patlatıyor!

Karabükspor daha önce yeni Alex olarak gösterilen Carlos Eduardo transferini bitiriyor. Sambacı futbolcunun ismi daha önce Fenerbahçe ile anılmıştı.
Shakhtar transferi resmen açıkladı: Türk kulübü...

Shakhtar transferi resmen açıkladı: "Türk kulübü..."

Shakhtar Donetsk, Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov'un takımdan ayrılıp Kardemir Karabükspor ile anlaştığını duyurdu.
Günün bombası: Igor Tudor

Günün bombası: Igor Tudor

Galatasaray art arda gelen kötü sonuçlardan sonra gelecek haftalar adına olası puan kayıplarına karşı teknik direktör konusunda alternatif planlarını hazırlıyor.
Gece nasıl uyuyacaklar

"Gece nasıl uyuyacaklar"

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Karabükü 5ledi

Fenerbahçe Karabük'ü 5'ledi

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kardemir Karabükspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 29. dakikada 10 kişi kalan rakibine acımadı ve 5-0'lık galibiyetle Manchester United maçı öncesi moral depoladı.
Süper Ligde ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2015/2016 sezonunda ilk haftanın hakemleri açıklandı.
Rekor! Tam 1 Milyar Euro...

Rekor! Tam 1 Milyar Euro...

Adeta yıldız yağmurunun yaşandığı Spor Toto Süper Lig'in değeri ilk kez 1 milyar euro sınırını aştı.
Dürüst: 14 yabancı kalite katacak

Dürüst: "14 yabancı kalite katacak"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst, bu sene Süper Lig'in çok çetin geçeceğini belirtirken, 14 yabancı kuralının lige kalite getireceğini söyledi.

TFFden kulüplere müjde!

TFF'den kulüplere müjde!

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı futbolcu transferinden alınacak“Teşvik Payı” uygulamasında kulüplerden gelen talep üzerine indirim yapma kararı verdi.

Bursaspor Şenerin yerini çabuk doldurdu!

Bursaspor Şener'in yerini çabuk doldurdu!

Bursaspor, Fenerbahçe ile anlaşan Şener'in yerini çabuk doldurdu....
32. haftanın hakemleri açıklandı!

32. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu....
Günün kritik maçında 4 gol vardı!

Günün kritik maçında 4 gol vardı!

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 31. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere...
Yılmaz Vural: İçine edeyim futbolun

Yılmaz Vural: "İçine edeyim futbolun"

Karabükspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu....
28. haftanın hakemleri açıklandı

28. haftanın hakemleri açıklandı

TFF, Süper Lig'de 28. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı....
Yılmaz Vuraldan olay hareket

Yılmaz Vural'dan olay hareket

Karabükspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, beraberinde birçok spekülasyonu getirecek bir hamle yaptı....