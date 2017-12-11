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Igor Tudor: "Devre arasında oyuncularıma şunu söyledim..."

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 4-2 kazandıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Igor Tudor: Devre arasında oyuncularıma şunu söyledim...

Igor Tudor'un maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Devre arasında oyuncularıma bu maçı çevireceğimizi söyledim"

"Bugün ortada hiçbir şey yokken 2-0 geriye düştük. Devre arasında oyuncularıma bu maçı çevireceğimizi söyledim. Onlara inandığımı söyledim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Bir kişi fazla oynamanın avantajını kullandık ve Maicon-Rodrigues değişikliğini yaptık. Serdar ve Denayer hızlı olduğu için ikisini stoperde oynattık."

"Şu an odak noktamız haftaya oynayacağımız Malatyaspor maçı"

"Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ligin ikinci yarısında rakiplerimiz sahamıza gelecekler ama şu anda bunu konuşmamız anlamsız. Şu an odak noktamız haftyaya oynayacağımız Malatyaspor maçı. Bunları konuşmak anlamsız. Geleceği konuşmanın şu an için anlamı yok."

Igor Tudor'un basın toplantısındaki açıklamaları ise şöyle:

Süper Lig'in 15. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, çok güzel bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi.

"Böyle futbolculara sahip olduğum için gurur duyuyorum"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Igor Tudor, bir teknik adam olarak oyuncularıyla gururlandığını belirterek, "Kolay değil. İlk yarıda 2-0 geriye düşüyorsunuz. Devre arası soyunma odasında o inancı ve ruhu gördüm. Beşiktaş maçından sonra, ister istemez öz güvenin azaldığı bir zamanda bu geri dönüş mükemmel oldu. Böyle futbolculara sahip olduğum için gurur duyuyorum." diye konuştu.

"Devre arasında oyuncularıma bu maçı döndüreceğimizi söyledim"

Sarı-kırmızılı takımın maçın iki yarısında siyah ile beyaz kadar farklı bir oyun ortaya koyduğu şeklindeki soru üzerine Hırvat çalıştırıcı, "İlk yarıda çok kötü değildik. İyi başladık ama ortada bir şey yokken garip şekilde 2-0 geriye düştük. Sonrasında futbolcularıma, onlara ne kadar güvendiğimi aktardım. Devre arasında oyuncularıma bu maçı döndüreceğimizi söyledim. İnanılmaz inançlılardı ve çıkıp üzerlerine düşeni yaptılar." ifadelerini kullandı.

Gomis'in gördüğü kırmızı kart...

Gomis'in gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak Tudor, "Pozisyonu çok iyi görmedim ama söylenen ve videolarda gözüken, ortada kırmızı kartı hak edecek bir temas yok." değerlendirmesinde bulundu.

Tudor, maçta üçlü savunmaya dönmesi hakkında, "Sistemlerle ilgili saatlerce konuşabiliriz ama baktığınızda 2-0 geriye düşmüş bir Galatasaray vardı ve bir şekilde risk almak, bir şeyleri değiştirmek gerekiyordu. Ayrıca Yasin ve Rodrigues gibi defansa yardım eden iki oyuncu da vardı. Bugün 3 puanı aldık ve bu da bir şeylerin doğru yapıldığı anlamına gelir." şeklinde konuştu.

Hırvat teknik adam, maç öncesi ismi anons edildiğinde ıslıklanması ve Fatih Terim lehine tezahüratlar yapılması konusunda ise, "Böyle bir iş yapıyorsanız, buna alışık olmanız lazım. İşimizin bir parçası. Maçta 2-0 geriye düşüyorsunuz ve hoca olarak sorumluluk sizde. Tepki size geliyor. Nasıl, yendiğinizde olumlu tepki geliyorsa kötü gidince de reaksiyon olması normal." diyerek sözlerini tamamladı.

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