Igor Tudor: "Beşiktaş şans golü attı"

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, Beşiktaş derbisi sonrası maçın hakkının beraberlik olduğunu ve Beşiktaş'ın şans golü bulduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray kendi seyircisinin önünde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı.

Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Igor Tudor, Beşiktaş derbisi sonrası maçın hakkının beraberlik olduğunu ve Beşiktaş'ın şans golü bulduğunu açıkladı.

İşte Hırvat teknik adamın açıklamaları;

"Aslında 0-0'lık bir maçtı. Beşiktaş şans golü attı. Ne olursa olsun tebrik ediyoruz. Yarından itibaren yapacak çok şeyimiz var."

"Maç maç bakarak, kendimize odaklanmalıyız. Bunları düzeltmenin yolu çalışmak.u ana kadar artılar da gördüm eksiler de ama bunu konuşmak için zaman var."

"Karabük ile 6-7 ay çalıştım ama G.Saray ile 6-7 gün çalıştım. Durumlar farklı. Takım olmamız gerekiyor. Buna odaklanmalıyız."