Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
"270 dakikamız var"

"270 dakikamız var"

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Şampiyon Barcelona

Şampiyon Barcelona

La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
İki La Liga ekibi peşinde

İki La Liga ekibi peşinde

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Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Fatih Terim’in gözüne giren Sinan Gümüş, 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık imza atacak. Sinan’ın toplam kazancı 24 milyon lira olacak

İbrahim Üzülmez sürprizi

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor’da başarının mimarı İbrahim Üzülmez, yeni sözleşmeyle ödüllendiriliyor. 44 yaşındaki hocayla 2 yıllık kontrat yapılacak.

İbrahim Üzülmez sürprizi

Sezona kötü başlayan Çaykur Rizespor’da 8. hafta koltuğu devralan İbrahim Üzülmez ve ekibi, Karadeniz ekibini 1 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e taşımayı başardı.

Yeşil-Mavililer’de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 44 yaşındaki teknik adamın geleceği ile ilgili karar da verildi. Buna göre başkan Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu başarılı teknik adamla yoluna devam edecek. Üzülmez’e kupa ödülü olarak 2 yıllık yeni bir kontrat önerilecek.

Rizespor’da bu sezon 250 bin Euro’ya çalışan Üzülmez’e ücretinde ciddi bir iyileştirme yapılacağı bildirildi. Fanatik'in haberine göre Üzülmez ve ekibi de Rize’yle yola devam etmeye son derece sıcak bakıyor.

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Elia bombası

Elia bombası

Bursaspor'dan Beşiktaş'a

Bursaspor'dan Beşiktaş'a


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Oğuzhanla ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
Elia bombası

Elia bombası

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Bursaspordan Beşiktaşa

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Galatasaray'a piyango gibi teklif

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İbrahim Üzülmez sürprizi

İbrahim Üzülmez sürprizi

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