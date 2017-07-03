Hugo Almeida geri dönüyor

Süper Lig’in yeni takımı Yeni Malatyaspor, transferde vites büyütüyor. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş’ın eski forveti Hugo Almeida’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldızla anlaşma yakın.

Takımın başına Ertuğrul Sağlam’ı getirip Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ali Dere, Emanuel Dening, Boutaib ve Issiar Dia’yı renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılılar, flaş bir isme daha yöneldi.

Gündemde; uzun yıllar Portekiz Milli Takımı’nda forvet olarak görev yapan Beşiktaş’ın da eski oyuncusu Hugo Almeida var. Geride kalan sezonda Yunanistan ekiplerinden AEK forması giyen 1.91’lik forvetin kulübünden ayrılacağı konuşuluyor. Yeniden Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı ifade edilen 33 yaşındaki futbolcu için Yeni Malatyaspor devreye girdi. Teknik direktör Sağlam’ın takımında görmeyi çok istediği futbolcuya menajerler aracılığıyla teklifin gittiği ve tarafların bir araya gelerek transferin detaylarını konuşacağı öğrenildi.

Stoper aranıyor

Yeni Malatyaspor ayrıca daha önce gündemine aldığı stoper Yalçın Ayhan’ın Göztepe’yi tercih etmesinden dolayı bu mevkii için de arayışlara başladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın stoper adaylarını önümüzdeki günlerde yönetime rapor edeceği ifade edildi.