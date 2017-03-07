Hollandada Lens şaşkınlığı

Osmanlıspor’u 1-0 yenerek rahat bir nefes alan Fenerbahçe’de Jeremain Lens’in babası Ricardo Lens’i kaybetmesine karşın sahaya çıkması Hollanda’da da büyük ilgi topladı.

Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens’in performans olarak sahanın en iyilerinden biri olduğu kaydedilirken, yaptığı fedakârlık şaşkınlıkla karşılandı. Telegraaf gazetesi, “Lens üzüntülü gününde en iyi maçlarından birini çıkardı ve takımının galibiyetine yardım etti” dedi.

AD gazetesi, “Lens, babasının hayatını kaybetmesinden sonra sahaya çıkıp, elinden geleni yaptı. Fenerbahçe’nin kazanmasında etkili oldu” yorumunu yaptı.

Bu arada istatistiklerde de Lens’in adı öne çıktı. 28 yaşındaki oyuncu; 13 orta, 6 kilit pas ve 1 asist yaptığı maçta, 15 tane de ikili mücadele kazanarak maçın adamı oldu.

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