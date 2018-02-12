Hocasından Cenk Tosunu şok eden açıklamalar!

Everton'a büyük umutlarla transfer edilen ancak formasını Oumar Niasse'ye kaptıran Cenk Tosun için teknik direktörü Sam Allardyce'tan yeni açıklamalar var.

Everton'a büyük umutlarla transfer edilen ancak formasını Oumar Niasse'ye kaptıran Cenk Tosun için teknik direktörü Sam Allardyce'tan yeni açıklamalar geldi.

A Milli golcünün İngiltere'ye henüz uyum sağlayamadığını iddia eden Allardyce, Cenk'e güvendiğini ancak bu sürecin kendileri için de önemli olduğunu kaydetti.

Cenk Tosun'un son durumunu yorumlayan teknik adam, "Cenk çabalıyor. Premier Lig'e devre arasında gelen birçok futbolcu gibi duruma alışamadı. Zaman geçtikçe ve biz de ligde kendimizi garantiye alınca Cenk'i sahada görebiliriz. Gol atma yeteneğinden hiçbir şüphem yok. Şu anda sabırlı davranmalıyız" sözlerini kullandı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Everton'ın Crystal Palace'ı 3-0 yendiği maçta 27 milyon pounda transfer edilen Cenk Tosun 1 dakika bile süre alamayınca taraftarlar ayağa kalktı.

İşte Everton taraftarlarının maçın ardından teknik direktör Sam Allardyce'a sosyal medyadan gösterdiği tepkiler;

'Tosun neden yok. Bu adam ne yaptı?'

'Defol sam! Cenk Tosun için adalet istiyoruz.'

'Sam, lütfen açıklar mısın. Cenk'in oyun süresine ihtiyacı olduğunu söylerken, Crystal önünde 3-0 öndeyken son 10 dakika bile olsa neden Tosun'u oyuna almadın?'

'Sam, Tosun nerede?'

'Tamam Niasse'yle başlayalım fakat Tosun'a neler yapabileceğini göstermesi için bir şans ver!'

'Tosun'u sahada görmek istiyoruz!'

'27 milyon pounda golcü alıyoruz fakat kulübede bekliyor inanamıyorum.'

'Everton tarihinin en pahalı transferlerinden biri yap ama kulübede beklet. Sam Allardyce istifa!'