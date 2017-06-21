Son bomba Samir Nasri!

Son bomba Samir Nasri!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar’ın ardından yönetim kaleci ve hücuma yönelik bir oyuncu için de temaslarını yoğunlaştırdı.
Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Fenerbahçe’nin süper yıldızı Bogdan Bogdanovic, Belgrad’daki basketbol kampının açılış töreni öncesinde NBA ve Fenerbahçe hakkında bazı soruları yanıtladı.
Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Galatasaray ile de adı geçen Meksika'da CF Pachuca forması giyen Hirving Lozano, PSV ile anlaştı.
Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

29 yaşındaki savunmacı için Boca Juniors’un 3 milyon Euro (12 milyon TL) önerdiği, Kartal’ın ise bu isme 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) bütçe ayırması sebebiyle transferde favori konumda olduğu bildirildi.
Fernando Gago sürprizi

Fernando Gago sürprizi

Forvete Gyan’la anlaşan Bursaspor, orta sahaya kazandırmayı planladığı Gago için Batalla’yı görevlendirdi. Ülkesinde tatil yapan Batalla, Gago’yla bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.
İki yıllık imza resmen açıklandı

İki yıllık imza resmen açıklandı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki uzun forvet Barış Hersek ile olan kontratını 2 yıl yeniledi. Milli oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.

Hoca resmen açıkladı: Beşiktaş oyuncumla ilgileniyor

Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Türk kulüplerini yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Hoca resmen açıkladı: Beşiktaş oyuncumla ilgileniyor

İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Berizzo, stoper oyuncusu Adil Rami'yle Marsilya ve Beşiktaş'ın ilgilendiğini söyledi. 47 yaşındaki teknik adam, "Adil Rami'yle Marsilya yakından ilgileniyor ancak Beşiktaş'ta bu yarışın içerisinde. Bize, oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladılar" dedi.

Berizzo, Galatasaray'la ön protokol imzaladığı iddia edilen Younes Belhanda'yla da ilgilendiklerini açıklamıştı.

Galatasaray'ın transferini bitirdiği yıldıza son anda yeni talip çıktı

Galatasaray'ın transferini bitirdiği yıldıza son anda yeni talip çıktı

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Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!


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Galatasarayın transferini bitirdiği yıldıza son anda yeni talip çıktı

Galatasaray'ın transferini bitirdiği yıldıza son anda yeni talip çıktı

Galatasaray'ın transferini bitirme aşamasına geldiği iddia edilen Belhanda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sevilla teknik direktörü Berizzo Faslı oyuncu ile ilgilendiklerini açıklandı.
Hoca resmen açıkladı: Beşiktaş oyuncumla ilgileniyor

Hoca resmen açıkladı: Beşiktaş oyuncumla ilgileniyor

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Asrın transfer bombası: Cristiano Ronaldo

Asrın transfer bombası: Cristiano Ronaldo

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Real Madridte Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

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