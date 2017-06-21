Hoca resmen açıkladı: Beşiktaş oyuncumla ilgileniyor

Asrın transfer bombası: Cristiano Ronaldo

İspanyol devi, Cristiano Ronaldo’yu takımda tutmak istese de, o kararından vazgeçmiyor. Ronaldo’yu isteyen kulüplerden Manchester United’ın 200 milyon Euro, PSG’nin ise 140 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı konuşuluyor.