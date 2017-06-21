Hoca resmen açıkladı: Beşiktaş oyuncumla ilgileniyor
Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Türk kulüplerini yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Berizzo, stoper oyuncusu Adil Rami'yle Marsilya ve Beşiktaş'ın ilgilendiğini söyledi. 47 yaşındaki teknik adam, "Adil Rami'yle Marsilya yakından ilgileniyor ancak Beşiktaş'ta bu yarışın içerisinde. Bize, oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladılar" dedi.
Berizzo, Galatasaray'la ön protokol imzaladığı iddia edilen Younes Belhanda'yla da ilgilendiklerini açıklamıştı.
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